Она мастер спорта и уже 23 года формовщик колбас. Секрет успеха «Белорусской Super женщины» Татьяны Онуфрени

Новости Беларуси. Новая серия национального проекта о белорусских женщинах. Где черпают силы и вдохновение? Свой секрет успеха расскажет Татьяна Онуфреня, мастер спорта по художественной гимнастике. В родном Слониме она работает на производстве, но о любимом увлечении не забывает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Онуфреня, формовщик цеха колбасных изделий мясокомбината:

Я родилась в Слониме, выросла в Слониме, ходила в школу, ходила в сад. Да, я коренной житель Слонима. Полюбила за тихую, спокойную жизнь, за природу, за чистые улицы. Осталась здесь жить, никуда не уехала. Осталась предана своей малой родине.

Татьяна Онуфреня:

В школе не то что даже увлечение у меня было, у меня было, может быть, даже хобби. Я с пяти лет занималась художественной гимнастикой. Достигла мастера спорта. Это была моя стихия, я обожала этот вид спорта. Поэтому я занималась им с большим удовольствием. Спорт очень повлиял, потому что закалил характер от и до. Я очень рада, что выбрала именно этот вид спорта. Так случилось. В 1998 году я была у сестры в Санкт-Петербурге. У меня сестра родная живет там. Отучилась я там на секретаря-референта. Приехала сюда. Вот мама завела меня, можно сказать, один раз на предприятие, и я там и осталась. Получилось так.

Татьяна Онуфреня:

Пришла молоденькой, мне был 21 год. Коллектив принял меня очень хорошо, привыкла я уже к этой работе, очень привыкла, поэтому физически меня уже ничем не удивить, как женщину даже. Нет у меня каких-то приоритетов, за что я ее люблю, как я ее люблю. Ну, просто люблю, вот и все. Мне нравится. Я формовщик колбасных изделий в колбасном цеху. Я обыкновенный рабочий человек, поэтому работаю. Мне нравится, может быть, создавать какую-то формовку, чтобы формировать какую-то колбасу, чтобы это было видно, чтобы это было в магазине на прилавке красиво, чтобы каждый покупатель, естественно, мог прийти, посмотреть и купить нашу продукцию. Проработав с 1998 года, уже 23 года, не меняла ни профессию, ничего, настолько мне нравится моя профессия. Да, тяжело, но в то же время, может быть, спорт меня закалил. И поэтому я выдерживаю весь физический труд, и достойная оплата. Поэтому не хочу ничего пока в жизни менять.

Татьяна Онуфреня:

У нас же и девиз – «Безопасный продукт – здоровая нация». Сама ее делаю, сама покупаю, сама кушаю и рекомендую всем своим знакомым. Когда ты что-то делаешь… Даже вот дома, если ты готовишь что-то или печешь какие-то пироги, ты готовишь это с любовью. И у меня, естественно, это получается гораздо лучше, чем делать оттого, что тебе нужно делать. Поэтому хожу на работу с удовольствием и понимаю, что я это делаю и какую-то приношу пользу, не только себе, но и окружающим. Поэтому с любовью делаю, поверьте мне. Есть свои нюансы, конечно. Есть нюансы, что и сложно, есть и комиссии, есть и ГОСТы, которых мы должны придерживаться, есть и санитарные службы, мы это также должны соблюдать. Нужно быть здоровым, чтобы ходить на предприятие, трудиться, работать, нужно следить за своим здоровьем. Это немаловажно. Когда я пришла на производство, в основном была ручная работа. А сейчас очень много появилось оборудования, очень много технологических процессов, которые облегчили ручной труд, и мы могли больше производить какой-то продукции.

Татьяна Онуфреня:

Больше я люблю женственность, больше я люблю каблуки, чем кроссовки. Ну не знаю, может быть еще связано с тем, что когда занималась гимнастикой… Гимнастика – это своего рода хореография. А в хореографии, естественно, что самое главное – это осанка. Поэтому, возможно, закалило именно в таком плане, что люблю осанку, люблю женственность больше всего. У меня нет такого, чтобы я могла немного распуститься или что-то, нет, у меня это с детства заложено, что я всегда должна держать форму, осанку, что бы не случилось в жизни. Даже если в рабочей одежде.

Татьяна Онуфреня:

Обожаю танцы. Мне поставить хорошую музыку – и номер готов. Просто, легко. Это моя стихия, это мое, поэтому я даже на этом не заостряю никогда внимания. Вот мне поставить достаточно музыку, и все на этом, танец готов. Я в голове сразу начинаю прокручивать. И все. Все мои танцы, все мои какие-то выступления связаны с пластикой, с хореографией, естественно, с предметами по художественной гимнастике – это обруч, лента. Коллектив у нас очень веселый, хороший. Где-то девочки помогают, мы можем танцевать вместе, где-то я сольно очень часто танцую, потому что есть дар.

Татьяна Онуфреня:

Я считаю, если в жизни нет ребенка, у тебя какая-то даже неполноценная семья, ты не состоялась именно как женщина. А так приятно, придя домой даже уставшей, замученной, услышать: «Мамочка, я тебя люблю, мамочка, я тебе принес тапочки». Это дорогого стоит, поверьте мне.