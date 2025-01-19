Главная детская больница страны, отношение к работе и чай от Президента – разговор с Дмитрием Зайцевым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев. Как выбрал профессию врача?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему вы избрали профессию доктора? С какого момента в своей жизни вы понимали, что хотите быть врачом? Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

Мне кажется, с детства всегда хотелось заниматься именно этим. Еще будучи ребенком, помню, мы бегали. Если кто-то упадет, все бежали и говорили: Дима, посмотри, что у меня с коленом! Подорожник прикладывали. Все бежали ко мне и у меня даже не было сомнений, что пойду поступать в мед, именно врачом. Правда, хотел всегда быть детским врачом. Александр Осенко:

А почему? Дмитрий Зайцев:

Не знаю. И хотел поступать именно в гродненский мединститут. Я был влюблен в Гродно, мне нравился этот город. Папа погиб, мама говорит: куда ты поедешь? Еще и сестра тут. Сказала: поступай в Минске. Я думаю: если буду поступать в Минске, надо же поступать на самый тяжелый факультет. Я закончил школу с золотой медалью – надо выбрать посложнее. И самым сложным был стоматологический факультет, я туда поступил. Александр Осенко:

То есть вы стоматолог? Дмитрий Зайцев:

Да. Но судьбу не обманешь, потому что вся моя жизнь, вся рабочая карьера прошла именно с детьми. «Известная модель в Москве» – о своих пациентах

Александр Осенко:

А вы помните всех своих пациентов? Дмитрий Зайцев:

Первого помню. Потому что он потом приезжал ко мне. В армию пошел. Дефекта практически на лице у ребенка нет, он нормально говорит. Это было больше 20 лет назад, он уже взрослый парень, женился. Приезжал со мной девушку свою знакомить. Одна из девочек, была расщелина верхней губы. Сейчас она известная модель в Москве. Я горжусь пациентами, которых оперировал. Потому что, с одной стороны, это дети, которые где-то были обижены природой, родившись с таким врожденным дефектом. С другой стороны, это очень добрые люди. И я очень рад, что спустя столько лет они не забыли доктора, который в свое время их лечил. «Я был самый молодой зам»

Александр Осенко:

Откуда преданность именно Минской областной детской клинической больнице? Дмитрий Зайцев:

Я туда пришел врачом, пройдя интернатуру в Минской областной стоматологической поликлинике. Я туда пришел в 1998 году работать – это уже 27 лет. Сначала работал врачом отделения, с 2001 года был заместителем главного врача по хирургии в этой больнице. Причем тоже совсем неожиданно, меня вызвали из операционной. Поставил главврач тогда перед фактом, мол, мы долго смотрели, думали, решили предложить должность. Я еще тогда работал в больнице 3 года. Александр Осенко:

В каком возрасте? Дмитрий Зайцев:

30 лет мне было, я был самый молодой зам в республике, наверное. Потому что было очень ответственное отделение, больница у нас большая – на 615 коек. Одно из главных испытаний в жизни

Дмитрий Зайцев:

У меня очень хороший коллектив. Знаете, что самое было для меня такое вот испытание, наверное, в жизни? Это когда вот мы переезжали, мы же находились на Петруся Бровки в центре города. В 1999 году Александр Григорьевич был на стройке, которая начиналась только в Боровлянах, вернее, ее начинали в 1992 году, и ее не продолжали. В 1999 году мы все очень ждали этого. Когда мы переехали уже в Боровляны, в новый комплекс. И что я переживал больше всего: поедут ли сотрудники? Одно дело – находиться в центре города. Тут легко добраться, а другое дело – ехать в Боровляны. В те годы это было сложно, транспорта столько не было. И я помню, что я сам писал письма, отбивал инстанции, чтобы нам сделали около нашей больницы остановку, чтобы сотрудникам было близко ходить от остановки на работу. Выбили дополнительный маршрут, чтобы приезжали автобусы, дополнительный автобус, чтобы людям было удобно с вокзала добираться до больницы. И что мне было приятно: практически никто из сотрудников больницы за время переезда не уволился. Они все, поддержав меня, собрали вещи, и мы дружно переехали. Александр Осенко:

Значит, у вас очень классная команда. Как вы подбираете себе команду? Дмитрий Зайцев:

Наверное, один из критериев, который для меня очень важен, это не опыт работы. Поверьте мне, опыт всегда – это дело наживное. Научится. Был бы блеск в глазах и вот именно та любовь к профессии, к детям. И желание работать. Вот когда это все есть, все это сходится в одном, тогда доктор и будет хорошим. Работа с молодыми специалистами Дмитрий Зайцев:

У меня в прошлом году 64 молодых специалиста пришло. Александр Осенко:

В 2024-м. Дмитрий Зайцев:

Да. Это армия, это много. Их надо научить работать. 21 врач, остальные – медицинские сестры. Учились в институте, в колледже. А сейчас пришли на свое рабочее место. Много чего они пока не знают. И у меня прекрасно закреплены за молодыми специалистами наставники. Как правило, это опытные врачи. Это необязательно заведующие отделением, это может быть врач с большим опытом работы. «Смех здорового ребенка – наверное, ничего ценнее в жизни у любого человека нет»

Александр Осенко:

Что для вас мотивация? Дмитрий Зайцев:

Самое главное, наверное, для меня, что я вижу результат работы. Для каждого человека, наверное, очень важен результат работы. Ребенок приезжает совсем больной, а потом он смеется, улыбается. Вот этот вот смех здорового ребенка – наверное, ничего ценнее в жизни у любого человека нет. От этого результата своей работы, вот именно таких вот пациентов, ты понимаешь, что эти годы прожил не зря. Дети – это самое чистое, самое светлое, что есть на свете. «Президент ничего не забывает» Дмитрий Зайцев:

Гордость за то, что мы увидели наш Дворец Независимости. Конечно, нам показали 20 залов. Наталья Николаевна Эйсмонт проводила экскурсию. Эти три часа пролетели просто как минута. И в конце экскурсии нас пригласили в пресс-центр. Наталья Николаевна говорит: Дмитрий Владимирович, Президент ничего не забывает. Он помнит о том, что в 2020 году, когда вы были доверенным лицом, была у вас четырехчасовая встреча с доверенными лицами, и вы об этом с ним говорили. И что вы там пили вкусный чай. Я говорю: ну, это правда, на самом деле чай был изумительный. Она говорит: Александр Григорьевич просил вам передать тот самый чай, ему привозят его из Китая. Этим чаем, говорит, Александр Григорьевич решил угостить вас. Чтобы вы вспомнили 2020 год, вспомнили на самом деле те непростые времена. Постоянно на работе – как относится семья?