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Дмитрий Зайцев рассказал, какие впечатления остались у детей после визита Президента

19 января 2025 07:40
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.

Дмитрий Зайцев рассказал, какие впечатления остались у детей после визита Президента-2

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Дети в этот же день, только глава государства уехал, открыли подарки. Они надели на себя шапки, шарфы – все, что было в подарке. С мерчем. И мне уже пришли фотографии из отделения, что все дети фотографировались, отправляли родителям фотографии в подарках, которые были подарены Президентом. Но это дети, это хорошо, это на самом деле очень приятно. Они остались на Новый год. Они остались в канун такого праздника. Здесь подарки, которые им понравились, и они делились этим сразу же в соцсетях. До 12 ночи 31 декабря, скажу честно, дети на протяжении всего этого времени фотографировались в тех местах, где ходил глава государства. Дети есть дети. Это был праздник, потому что наш глава государства очень любит детей, и он все делает искренне на самом деле. Посещая детей, поздравляя, тоже все было очень искренне. И дети к нему также искренне.

# Учреждения здравоохранения # Дети # Александр Осенко # Дмитрий Зайцев

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