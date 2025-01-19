Международные наблюдатели от миссии СНГ проверили избирательные участки в Гомельской области

Готовность избирательных участков к досрочному голосованию проверили международные наблюдатели от миссии СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты встретились с руководством Гомельской областной комиссии по выборам Президента Беларуси.

Отличительная черта нынешней кампании – спокойное ее проведение. Это подтверждают и цифры: за все время в областную комиссию поступило всего четыре жалобы бытового характера. Всего в регионе сформировано 925 участков – больше всего по стране. 26 января – в основной день голосования – на участке в Добрушском районном Дворце культуры состоится концерт: организуют выставки мастеров и бесплатные юридические консультации. Для тех, кто будет делать выбор впервые – предусмотрены памятные сувениры.

Елена Паршакова, председатель участковой комиссии участка для голосования № 4 Добруша: Категория избирателей у нас разновозрастная. Очень много будет впервые голосующих на участке. Также есть у нас и средний возраст, более старший, даже есть один избиратель, которому 101 год на сегодняшний день. Она является блокадницей Ленинграда. К сожалению, она уже не выходит из дома, Поэтому, скорее всего, мы посетим, по ее просьбе, на дому.

Александр Моржухин, международный наблюдатель:

Нас интересуют все: и безопасность, и медицинское обслуживание. Потому что мероприятие очень важное. Должно пройти в спокойном режиме.

Международных наблюдателей также интересовали вопросы, касающиеся агитации, списков избирателей и обучения членов участковых комиссий. Осуществлять мониторинг за электоральным процессом в Беларуси будут 456 зарубежных специалистов из 49-ти стран. Для всех созданы равные условия.