Лукашенко поздравил работников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником

На пути к спасению жизни – преодолеют любые преграды. Свой профессиональный праздник отмечают 19 января сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусских спасателей и ветеранов службы поздравил глава государства. Президент отметил, что об их профессионализме знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Не раз специалисты помогали в ликвидации стихийных бедствий зарубежным коллегам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ежемесячно, находясь в готовности номер один, белорусские спасатели даже в самых сложных ситуациях действуют смело, решительно и результативно, спасая жизни людей и минимизируя ущерб. При этом возможности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, благодаря качественной подготовке личного состава и совершенствованию аварийно-спасательной техники и оборудования, постоянно расширяются. Убежден, что белорусские спасатели и впредь будут с честью служить Отечеству, оберегая мир и покой наших граждан.