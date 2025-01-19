Лукашенко поздравил работников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником

На пути к спасению жизни – преодолеют любые преграды. Свой профессиональный праздник отмечают 19 января сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусских спасателей и ветеранов службы поздравил глава государства. Президент отметил, что об их профессионализме знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Не раз специалисты помогали в ликвидации стихийных бедствий зарубежным коллегам.