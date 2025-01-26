Глава миссии наблюдателей от ШОС: «Видим активность белорусских избирателей, очень много молодёжи»

Беларусь делает выбор! Выбор своего лидера, а, соответственно, и курс государства, в котором будем жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране одновременно начали работать участки для голосования. Всего их 5 325. Первых избирателей на одном из них встретила съемочная группа СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент: По всей стране открылись избирательные участки. И 73-й Ленинского района Минска, где мы находимся, не исключение. Комиссия и наблюдатели приступили к работе. Первые голосующие уже есть, несмотря на утренние часы воскресного дня. За 15 минут до старта состоялась обязательная процедура опечатывания ящиков для голосования, в том числе ящиков для голосования на дому. Ящик для досрочного голосования ждет своего часа, бюллетени будут подсчитываться после завершения голосования. На участке уже работают международные наблюдатели. Сейчас мы узнаем их мнение.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей от ШОС:

Наша миссия наблюдателей ШОС прибыла в Минск по приглашению Министерства иностранных дел Беларуси для осуществления наблюдения за выборами Президента страны. В целом, наблюдение за выборами, референдумами является одним из направлений деятельности ШОС. Приглашение нашей миссии для наблюдения за выборами мы расцениваем как знак доверия, уважения, в то же время стремление руководства Республики Беларусь обеспечить открытость избирательного процесса, усовершенствовать избирательный процесс и привлечь широкий круг наблюдателей для такой работы. Наша миссия наблюдателей ШОС включает 17 представителей 7 государств, в целом, все 10 государств-членов, включая Республику Беларусь, все поддержали направление нашей миссии наблюдателей. Таким образом, мы представляем здесь как минимум 10 государств-членов нашей организации. Миссия наблюдателей ШОС оценивает ход избирательного процесса, подготовку избирательного процесса, не оценивает результаты выборов, поскольку исходим из того, что выборы проводятся прежде всего народом того или иного государства, в интересах народа. Наша главная задача – оценить выборы с точки зрения соответствия национальному законодательству, международным обязательствам той или иной страны.

Сейчас наблюдатели нашей миссии распределились по различным избирательным участкам. Более того, не только в Минске, но и в других регионах, городах. На данный момент мы видим, пока не могу делать каких-то заявлений, поскольку общее заявление будет сформировано по результатам нашей работы по завершению голосования, на данный момент могу лишь сказать, что видим активность белорусских избирателей. Примечательно, что очень много молодежи, много женщин. Видим соблюдение принципов гендерного равенства, все необходимые условия для работы нашей миссии обеспечиваются на высоком уровне.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Позади пять дней досрочного голосования, как они прошли на 73-м участке Ленинского района Минска, мы поинтересовались у председателя участковой избирательной комиссии.