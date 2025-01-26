В Центре общественного наблюдения подвели итоги работы в период досрочного голосования

Спокойный характер электоральной кампании констатируют в Центре общественного наблюдения за выборами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начал свою работу 21 января, в день старта досрочного голосования. И за этот период выявлены единичные факты нарушения законодательства. Это попытки сфотографировать заполненный бюллетень.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Общая оценка нашего центра на сегодняшнее утро того, как прошло досрочное голосование, что оно происходит в соответствии с законодательством, никаких нарушений, которые могут повлиять на результаты голосования, не зафиксировано.