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В Центре общественного наблюдения подвели итоги работы в период досрочного голосования

26 января 2025 05:36
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Спокойный характер электоральной кампании констатируют в Центре общественного наблюдения за выборами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начал свою работу 21 января, в день старта досрочного голосования. И за этот период выявлены единичные факты нарушения законодательства. Это попытки сфотографировать заполненный бюллетень.

В Центре общественного наблюдения подвели итоги работы в период досрочного голосования-2

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Общая оценка нашего центра на сегодняшнее утро того, как прошло досрочное голосование, что оно происходит в соответствии с законодательством, никаких нарушений, которые могут повлиять на результаты голосования, не зафиксировано.

В Центре общественного наблюдения подвели итоги работы в период досрочного голосования-4

В эти минуты Центр общественного наблюдения за выборами продолжает свою работу. Звонки от избирателей будут принимать до 20 часов.

# Выборы в Беларуси # Вадим Грачев

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