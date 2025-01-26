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«Это зависть и невозможность управлять». Американец о реакции Запада на выборы в Беларуси

26 января 2025 05:06
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Максимальная открытость – основополагающий принцип президентских выборов-2025 в Беларуси. Долгосрочные международные наблюдатели следили за подготовкой электоральной кампании, проводили встречи с представителями предвыборных штабов кандидатов и руководителями госорганов, задействованных в подготовке к голосованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это зависть и невозможность управлять». Американец о реакции Запада на выборы в Беларуси-2

Основная группа международных экспертов прибыла в Беларусь накануне. Главный принцип их работы – не вмешиваться в избирательный процесс. Первостепенный критерий – объективность. Мониторинг продолжается все эти дни, замечаний со стороны наблюдателей о ходе избирательного процесса не поступало. Оценки передаются в штабы миссий, где информация обобщается. Ее озвучат в ходе пресс-конференций в ближайшее время.

Выборы в Беларуси проходят открыто и гласно. Это констатируют зарубежные наблюдатели, аккредитованные для мониторинга избирательного процесса. На нынешних выборах Президента работают более 480 иностранных экспертов из более чем 50 стран. Это представители различных международных организаций: СНГ, ШОС, ОДКБ и других, а также независимые эксперты. 

Приглашение было также направлено Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Но его эксперты отказались от наблюдения за избирательным процессом. 

Не дожидаясь официальных результатов, в Европе уже успели признать наши выборы нелегитимными. Зачем Европа так дискредитирует себя, мнение по этому вопросу нашему телеканалу высказал депутат парламента Болгарии Красте Врачев. 

«Это зависть и невозможность управлять». Американец о реакции Запада на выборы в Беларуси-4

Красте Врачев, член болгарской политической партии «Возрождение», депутат парламента Болгарии, независимый международный наблюдатель:
Они говорят, что здесь диктатура, здесь политизированы выборы, но я думаю, что это неправда. Что я вижу здесь, в Беларуси, реальность совершенно другая. Люди спокойны, общаются нормально. А в Европе это не так. 

Запад проводит дискредитирующую политику в отношении нашей страны, чтобы пошатнуть белорусскую независимость и суверенитет. Идет поток фейков, черный пиар, заявления о непризнании итогов выборов. Но это не приводит к желаемым результатам. Такое заявление в интервью нашей коллеге, ведущей программы «Неделя», сделал международный наблюдатель член Республиканской партии США Стив Самарин. 

«Это зависть и невозможность управлять». Американец о реакции Запада на выборы в Беларуси-6

Стив Самарин, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси, член Республиканской партии США:
Эти страны, которые якобы не признают результатов выборов, которые пока еще даже не состоялись, не могут смириться с тем, что Беларусь никогда не была и не будет ничьим сателлитом. Что Беларусь – это независимое государство, в отличие от них. Вот это очень не нравится. И очень обидно, когда они-то сами не являются независимыми, а вот рядом с ними, буквально в нескольких сотнях километров, независимое государство, которое существует не один десяток лет. 

Ольга Коршун, ведущая:
То есть из зависти? 

Стив Самарин:
Конечно. Это зависть и невозможность управлять. Хотелось бы очень рассматривать Беларусь как управляемое государство для них, для Евросоюза. Но нет, этого не получается. 

Белорусский народ в силах самостоятельно выбрать президента, который и будет управлять страной. Свое мнение о попытках западного вмешательства в избирательный процесс высказал член немецкой партии «Альтернатива для Германии» Детлеф Бауэр. 

«Это зависть и невозможность управлять». Американец о реакции Запада на выборы в Беларуси-8

Детлеф Бауэр, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси, член немецкой партии «Альтернатива для Германии»:
Я много читал о выборах и слышал о последних президентских выборах 2020 года. И уже тогда видел, что Запад, западная партия, Еврокомиссия постоянно говорили, что все неправильно: выборы были неправильными, мы не признаем Президента Лукашенко. 

А теперь в этом году выборы только в воскресенье, а Еврокомиссия уже готовилась заявить, что эти выборы фиктивны, что выбор белорусов неправильный и мы не признаем победителя, если им окажется Президент Лукашенко. Но это не имеет ничего общего с демократией. Вообще ничего. Народ Беларуси желает голосовать. Они проголосуют и выберут правильного Президента. Я в этом совершенно убежден. 

# Выборы в Беларуси

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