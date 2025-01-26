«Это зависть и невозможность управлять». Американец о реакции Запада на выборы в Беларуси

Максимальная открытость – основополагающий принцип президентских выборов-2025 в Беларуси. Долгосрочные международные наблюдатели следили за подготовкой электоральной кампании, проводили встречи с представителями предвыборных штабов кандидатов и руководителями госорганов, задействованных в подготовке к голосованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная группа международных экспертов прибыла в Беларусь накануне. Главный принцип их работы – не вмешиваться в избирательный процесс. Первостепенный критерий – объективность. Мониторинг продолжается все эти дни, замечаний со стороны наблюдателей о ходе избирательного процесса не поступало. Оценки передаются в штабы миссий, где информация обобщается. Ее озвучат в ходе пресс-конференций в ближайшее время. Выборы в Беларуси проходят открыто и гласно. Это констатируют зарубежные наблюдатели, аккредитованные для мониторинга избирательного процесса. На нынешних выборах Президента работают более 480 иностранных экспертов из более чем 50 стран. Это представители различных международных организаций: СНГ, ШОС, ОДКБ и других, а также независимые эксперты. Приглашение было также направлено Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Но его эксперты отказались от наблюдения за избирательным процессом. Не дожидаясь официальных результатов, в Европе уже успели признать наши выборы нелегитимными. Зачем Европа так дискредитирует себя, мнение по этому вопросу нашему телеканалу высказал депутат парламента Болгарии Красте Врачев.

Красте Врачев, член болгарской политической партии «Возрождение», депутат парламента Болгарии, независимый международный наблюдатель:

Они говорят, что здесь диктатура, здесь политизированы выборы, но я думаю, что это неправда. Что я вижу здесь, в Беларуси, реальность совершенно другая. Люди спокойны, общаются нормально. А в Европе это не так. Запад проводит дискредитирующую политику в отношении нашей страны, чтобы пошатнуть белорусскую независимость и суверенитет. Идет поток фейков, черный пиар, заявления о непризнании итогов выборов. Но это не приводит к желаемым результатам. Такое заявление в интервью нашей коллеге, ведущей программы «Неделя», сделал международный наблюдатель член Республиканской партии США Стив Самарин.

Стив Самарин, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси, член Республиканской партии США:

Эти страны, которые якобы не признают результатов выборов, которые пока еще даже не состоялись, не могут смириться с тем, что Беларусь никогда не была и не будет ничьим сателлитом. Что Беларусь – это независимое государство, в отличие от них. Вот это очень не нравится. И очень обидно, когда они-то сами не являются независимыми, а вот рядом с ними, буквально в нескольких сотнях километров, независимое государство, которое существует не один десяток лет. Ольга Коршун, ведущая:

То есть из зависти? Стив Самарин:

Конечно. Это зависть и невозможность управлять. Хотелось бы очень рассматривать Беларусь как управляемое государство для них, для Евросоюза. Но нет, этого не получается. Белорусский народ в силах самостоятельно выбрать президента, который и будет управлять страной. Свое мнение о попытках западного вмешательства в избирательный процесс высказал член немецкой партии «Альтернатива для Германии» Детлеф Бауэр.