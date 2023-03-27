Глава МИД Зимбабве находится с официальным визитом в Минске

С визитом в Беларуси – глава внешнеполитического ведомства Зимбабве. В сотрудничестве Минска и Хараре особый акцент – на выполнении договоренностей, достигнутых во время государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши страны переходят от точечного взаимодействия к полномасштабному двустороннему партнерству. Проведенные ранее переговоры и деловые мероприятия показали взаимную заинтересованность. Африка – континент больших возможностей, а Беларусь идет в этот регион исключительно с миром и проектами для роста благосостояния простых людей.