Прямой эфир

Глава МИД Зимбабве находится с официальным визитом в Минске

27 марта 2023 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С визитом в Беларуси – глава внешнеполитического ведомства Зимбабве. В сотрудничестве Минска и Хараре особый акцент – на выполнении договоренностей, достигнутых во время государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Зимбабве находится с официальным визитом в Минске-1

Наши страны переходят от точечного взаимодействия к полномасштабному двустороннему партнерству. Проведенные ранее переговоры и деловые мероприятия показали взаимную заинтересованность. Африка – континент больших возможностей, а Беларусь идет в этот регион исключительно с миром и проектами для роста благосостояния простых людей.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Зимбабве # общество # Александр Лукашенко # Фредерик Шава # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Неделя» за 26.03.2023
26 марта 2023 19:25

«Неделя» за 26.03.2023

Волошин: «Что бы ни было плохого в современной России, невозможно оправдать наряжание украинцев в нацистские одежды»
26 марта 2023 18:55

Волошин: «Что бы ни было плохого в современной России, невозможно оправдать наряжание украинцев в нацистские одежды»

Почему по соцсетям можно понять, что европолитики не настроены на переговоры? Рассказала Наталья Селюкина
26 марта 2023 18:50

Почему по соцсетям можно понять, что европолитики не настроены на переговоры? Рассказала Наталья Селюкина