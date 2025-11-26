Дзиодзина: разноплановость делегатов ВНС несёт функцию разделённой ответственности за стратегический курс Беларуси

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

По словам Александра Лукашенко, задача предстоящего заседания ВНС – программа развития должна быть направлена на повышение благосостояния и качества жизни людей. Ключевая задача мероприятия установлена, однако второй вопрос в данном случае – какие шаги предпринять, чтобы качество жизни улучшилось? Что требует доработки и каким новым начинаниям нужно дать импульс? Все эти вопросы требуют взвешенного и вдумчивого подхода со стороны участников ВНС.

Алена Дзиодзина, психолог: 18-19 декабря в Беларуси произойдет плановое и значимое мероприятие, которое поможет определить вектор социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Поскольку сама тема непосредственно связана с жизнью народа, то формат предстоящего Всебелорусского народного собрания предполагает возможность коммуникации между ветвями власти и гражданами республики.

Алена Дзиодзина:

По сути своей, представленная разноплановость делегатов собрания несет функцию разделенной ответственности за стратегический курс Беларуси на ближайшие годы. Этот базовый принцип принятия стратегически важных решений был обозначен как народовластие. Сама по себе идея разделенной ответственности в какой-то степени идеальна, когда вопросы социально-государственного значения решаются коллективно.

В данном случае реализация принципа народовластия предполагает, что после того как общими силами будет определен курс развития, то едва ли правомерны претензии, что предстоящий путь Беларуси навязан. Это если говорить в идеале о ключевых принципах ВНС, но для того чтобы реализовать работу мероприятия, согласно его изначального замыслу, организация требует довольно серьезную подготовку.

Накануне этот вопрос уже обсуждался главой государства в рамках рабочего заседания с Президиумом ВНС. Например, необходимо решить вопрос, каким образом разделять ответственность, как заслушивать делегатов и каким образом разделять ответственность, чтобы принцип народовластия проявлял себя в действии. «Надо вырабатывать стиль работы ВНС и Президиума ВНС, который сохранится навсегда. Возможно, на его выработку потребуются годы, но приступать надо уже сейчас», – ориентировал Александр Лукашенко Президиум ВНС.

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