VII Международная военно-научная конференция проходит в Минске

В интересах обороны и безопасности. Белорусская военная наука делает упор на прикладные исследования. Об этом заявил начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Павел Муравейко на международной военно-научной конференции в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники из восьми стран и четырех международных организаций делятся накопленным опытом в оборонной сфере. В программе также знакомство с разработками белорусских ученых. Эксперты планируют рассмотреть и состыковать подходы к оценке характера и содержания современных военных конфликтов с учетом руководящих документов – Концепции национальной безопасности и Военной доктрины.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси: В мире проходит очень много конфликтов, которые дают рациональные зерна, которые можно использовать в строительстве и развитии собственных Вооруженных Сил, в совершенствовании теории и практики обеспечения военной безопасности, развивать военное искусство или совершенствовать те или иные элементы в рамках теоретической подготовки наших будущих офицеров или действующих сегодня военных.

Али Таваколи, военный атташе при посольстве Ирана в Беларуси:

На сегодняшний день на поле боя крайне важно использование высокотехнологичного оборудования, в том числе оборудования для разведки. И я очень рад видеть на территории Беларуси создание не только прототипов, а реальной продукции, которая уже используется в реальном оборудовании различного назначения – не только средств вооружения, но и средств обслуживания и ремонта.

Участники конференции выберут основные направления научной деятельности в интересах обороны и безопасности, чтобы в дальнейшем реализовать их в работе Вооруженных Сил, в том числе Беларуси.