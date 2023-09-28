Гимназия под её руководством стала одной из лучших в Минске. Пообщались с белоруской о карьере, семье и любви к Родине

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Скакун, директор гимназии № 41 Минска имени Серебряного В.Х.:

Стремиться к максимальному результату нужно всегда. Но никогда не нужно отчаиваться, если не получается здесь и сейчас. Надо просто сделать работу над ошибками. Надо просто посмотреть, что не было учтено, и это обязательно включить в ближайшие задачи. Тогда будет успех.

За всю свою трудовую деятельность я за плечами имею только два учреждения образования. Я 19 лет отработала в гимназии № 10 Московского района Минска. И вот уже 13-й год я руководитель. Вначале это была средняя школа № 41 имени Серебряного Валентина Хаимовича. На сегодня это уже гимназия № 41 Минска. Свой педагогический путь я начала с учителя этической грамматики. Затем это учитель истории и обществоведения. Второе образование – и я педагог-психолог. Затем я заместитель директора и потом я директор. Для меня успешная жизнь – это жизнь, которая строится на понятии любви, как бы это ни звучало парадоксально. Любви к жизни, любви к делу. Уважение и бережное отношение к людям, которые меня окружают. Высокий уровень требования к себе прежде всего, а уже потом стратегии взаимодействия с другими. И вот это все свелось к тому, что сегодня наше учреждение образования является таким успешным.

Наталья Вальчук, учитель белорусского языка и литературы гимназии № 41 Минска имени Серебряного В.Х.:

Марианна Анатольевна – это тот директор, к которому хочется прийти за советом. Она умеет убеждать словом и никогда не получает отказ в ответ.

Марианна Скакун:

Начиная где-то с 2015 года, практически ежегодно мы были лучшими в Минске среди учреждений общего среднего образования. За последние пять лет наши ребята завоевали 296 дипломов на городском уровне, на третьем этапе республиканской олимпиады и 69 дипломов – на заключительном. Если мы понимаем, что сегодня нашей стране, нашему государству нужны прежде всего инженерные специальности, нужны люди, обладающие знаниями в области точных наук, поэтому это и есть наша сильная сторона. Наши профили, которые мы формируем на старших классах, – это физико-математический, химико-биологический профили, там, где углубленное изучение английского и математики. Задача каждого руководителя – использовать сильные стороны этого человека в том, что он умеет, как он это видит, как он это понимает, во взаимодействии с другими людьми – тогда будет результат. Один в поле не воин. И для того чтобы коллектив был успешен, нужно было выстроить такую систему целеполагания, ценностного отношения к своему труду, чтобы люди это понимали, ценили и мы все были единомышленниками при этом.

Юлия Дзюрич, педагог-психолог гимназии № 41 Минска имени Серебряного В.Х.:

Жизнерадостная, целеустремленная, харизматичная. Ее мощная энергия передается всему педагогическому коллективу. И у педагогов, и у обучающихся формируется определенный тип сознания, определенный тип мышления для совершенствования собственной личности.

Марианна Скакун:

10 января 2022 года наш коллектив переехал в это чудесное, современное большое здание. Здесь создана уже именно современная база организации образовательного процесса. Здесь созданы лаборатории для исследовательской деятельности учащихся. Учебные классы оснащены всеми необходимыми средствами обучения, которые позволяют педагогу использовать новейшие методики обучения. Воспитать гражданина могут только педагоги, которые сами обладают необходимой системой ценностного отношения к народу, Родине, государству, президенту, в уважении страны, людей и потребностей этой страны. И это все должно быть вложено в сознание наших детей.

Екатерина Гляк, учитель русского языка и литературы гимназии № 41 Минска имени Серебряного В.Х.:

Марианна Анатольевна – это человек, который умеет наставить, умеет вдохновить. Этот человек не просто учит. Она своей улыбкой показывает, насколько ты хорош. И эта вера в себя действительно помогает. Марианна Скакун:

Если посмотреть на то, как все сложилось именно сейчас, какой я человек, чего я в жизни достигла, чем я занимаюсь, это все начинается с глубокой юности. Когда я поняла, что мне интересно заниматься аналитикой, когда я поняла, что человек – сам себе творец, он себя должен выстроить и реализовать. А дальше это уже начинает накладываться на жизненный путь.

Мы с мужем в браке прожили уже более 35 лет. У нас две дочери – 32 и 34 года, уже состоявшиеся молодые женщины. Я могу гордиться своими детьми, потому что я вижу, что они правильно воспитаны. Они ценят страну, в которой живут. Они предельно ответственны по отношению друг к другу, по отношению к своим детям, по отношению к нам, родителям. Они точно так же понимают, что успешным будет только тот человек, который трудится. Просто так в этой жизни никто никому ничего не обеспечит и не даст. Все зависит от тебя самого.

Юлия Лозовик, дочь:

Это лучший друг. Наверное, я мало таких людей знаю, когда у тебя есть какая-то хорошая новость и ты первым звонишь не подружке посоветоваться – ты звонишь маме.

Вадим Славников, зять:

Она очень заботится о нас, о нашей семье. Она фундамент, основа, без которой не было бы таких трепетных отношений, такого близкого круга семьи, который у нас сейчас есть. Марианна Скакун:

Я очень благодарна своему супругу, который столько лет находится рядом со мной. Мы чувствуем одинаково, ценим одно и то же, стремимся к одному и тому же.