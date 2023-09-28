«Делимся опытом». Что обсудили на конференции «Своевременная диагностика и лечение опухолей головы и шеи» в Боровлянах?
Обмен опытом и передовые технологии в лечении и профилактике. Республиканская научно-практическая конференция в рамках Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи состоялась в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие прошло как в очном, так и онлайн-формате. Посредством видеосвязи опытом в диагностике и лечении онкологических недугов поделились специалисты из России и Норвегии. Медики также обсудили вопрос формирования регистра предраковых заболеваний. Благодаря ему можно будет контролировать перерождение в злокачественный процесс. Кроме того, на конференции провели мастер-класс с показательными операциями. Тематика актуальная – в Беларуси подобные заболевания занимают второе место по количественному росту и уровню смертности. По уверениям медиков, печальную статистику можно улучшить, однако важно сформировать онкологическую грамотность.
Ибрагим Нажмудинов, доктор медицинских наук, профессор (Россия):
Когда мы осваиваем какие-то методы, каждый регион, каждая клиника имеет свои нюансы, особенности диагностики, лечения и обмен опытом всегда идет на пользу. Мы делимся своим опытом, смотрим, как другие, обмениваемся, и это все позволяет нам повысить качество.
Сергей Мавричев, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Несмотря на рост заболеваемости и достаточно серьезное лечение и серьезный прогноз у этих пациентов, борьба эта проходит достаточно успешно. Потому что развиваются все направления, как диагностические онкологические методы современной диагностики, которые позволяют установить диагноз на самых ранних стадиях заболевания, даже на предопухолевых стадиях.
К слову, в рамках Недели ранней диагностики рака головы и шеи во всех областных центрах Беларуси проходят профилактические акции. Для взрослого населения организованы анкетирование и прием. При подозрении на наличие предопухолевых и злокачественных новообразований полости рта и глотки пациенты будут направлены на консультацию к профильным специалистам.