«Делимся опытом». Что обсудили на конференции «Своевременная диагностика и лечение опухолей головы и шеи» в Боровлянах?

Обмен опытом и передовые технологии в лечении и профилактике. Республиканская научно-практическая конференция в рамках Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи состоялась в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие прошло как в очном, так и онлайн-формате. Посредством видеосвязи опытом в диагностике и лечении онкологических недугов поделились специалисты из России и Норвегии. Медики также обсудили вопрос формирования регистра предраковых заболеваний. Благодаря ему можно будет контролировать перерождение в злокачественный процесс. Кроме того, на конференции провели мастер-класс с показательными операциями. Тематика актуальная – в Беларуси подобные заболевания занимают второе место по количественному росту и уровню смертности. По уверениям медиков, печальную статистику можно улучшить, однако важно сформировать онкологическую грамотность.