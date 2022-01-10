Песни Олега Жукова пел весь СССР. В юбилей он рассказал, за что любит Минск и поделился самым заветным желанием

Новости Беларуси. На днях один из самых известных и ярких белорусских авторов Олег Жуков отпраздновал свое 85-летие, сообщили в программе «Минск и минчане». На счету поэта более 300 песен, многие из которых стали настоящими хитами.

Также им написаны гимны для самых знаковых фестивалей нашей страны – таких, как «Славянский базар», «Золотой шлягер» и «Телевершина». Наша программа не смогла упустить возможности поздравить талантливого автора лично.

Начать нашу встречу Олег Владимирович решил с одного из самых любимых мест столицы – парка Дружбы народов. Здесь автор проводит много времени со своей супругой Светланой, а также детьми и внуками.

Олег Жуков, поэт-песенник:

Это парк Дружбы народов. Он находится на улице Кульман. Мой дом – на пересечении Богдановича с Кульман, тут буквально 50 метров. Мы сюда приходим играть. А еще чуть-чуть дальше есть река Вяча, можно сесть на машину, где-то три километра проехать. Там можно купаться. Там зелень, вода не цветет, все замечательно.

Олег Жуков родом из Днепропетровска, но его творческая карьера сложилась именно в Беларуси. Автор буквально влюбился в Минск, который давно стал для него родным. Олег Жуков:

Минск – это вообще чудесный город. Я приехал сюда в 1976 году. Меня пригласили работать в вокально-инструментальном ансамбле Виктора Вуячича. Я влюбился в этот город сразу. У меня еще не было квартиры. Я ее здесь построил, здесь я женился, нарожал своих деток. Как мне не любить этот город? Этот город моим родным стал.

Новый год для семьи Жуковых – поистине знаковый праздник. Ведь именно в новогоднюю ночь поэт-песенник познакомился со своей будущей женой – она покорила сердце поэта с первого взгляда. Олег Жуков:

Я так устал от этого безобразия в доме, что у меня никого нет, вроде, все счастливы, праздник сплошной. Но праздник не может длиться долго. Мне захотелось детей, чтобы была семья, вкусная кухня, красавица жена. И она появилась. Это девушка, которая пришла на новогодний праздник с подачи одной из подруг, которые в мой дом были вхожи. Открываем дверь, а там стоит звезда – красивая, красивое пальто, волосы, одежда. Все, я сошел с ума.

Специально к праздникам автор представил новую композицию «С Новым годом», которую поэт-песенник исполнил с детьми. К слову, внучка Зоя уже выучила ее наизусть и с удовольствием подпевает слова доброй песни о волшебстве и чуде. Олег Жуков:

У меня всегда была мечта, чтобы с детками спеть вместе. И сейчас пришло время, когда хотелось бы, чтобы три поколения вместе собрались и спели песню. Сзади старшие поют, посередине средние и младшие, пятилетние. Это вызывает слезу. И это призыв к тому, что давайте в мире жить, дружить, чтобы все были здоровы, целы и ничего плохого с нами не происходило.