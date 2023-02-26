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Гимназия № 2 Витебска названа лучшим учреждением общего среднего образования в Беларуси

26 февраля 2023 08:32
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Новости Беларуси. Вторая витебская гимназия названа лучшим учреждением общего среднего образования в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гимназия № 2 Витебска названа лучшим учреждением общего среднего образования в Беларуси-1

В зачет шли сразу несколько показателей. Это результаты олимпиадного движения, централизованного тестирования, процент поступления в вузы. Кроме того, на итоговую оценку повлиял высокий уровень исследовательских и творческих достижений гимназистов. В 2022 году они стали абсолютными победителями республиканских олимпиад. Завоевали 28 дипломов. Это лучший показатель в Беларуси.

Гимназия № 2 Витебска названа лучшим учреждением общего среднего образования в Беларуси-4

Константин Киселев, директор гимназии № 2 Витебска:
По итогам XIX Международной Жаутыковской олимпиады по математике и информатике в Казахстане наши учащиеся завоевали 9 медалей, из них 8 по математике. Мы из более 150 математических центров 25 стран мира стали третьими. Это показатель того, что мы тезис о мировом уровне образования поддерживаем в полной мере.

Гимназия № 2 Витебска названа лучшим учреждением общего среднего образования в Беларуси-7

Антон Полозков, призер Международной Жаутыковской олимпиады школьников по математике:
Мы в школе работаем много. Но нам это нравится. Поэтому мы делаем это с удовольствием, и когда получаешь удовольствие от дела, это идет легче и в итоге все получается.

Гимназия № 2 Витебска названа лучшим учреждением общего среднего образования в Беларуси-10

К слову, Вторая витебская гимназия – единственное учреждение в Беларуси, которое получило статус лучшего дважды. Равных не было ей и в 2020 году.

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# Школы в Беларуси # общество # Константин Киселев # Антон Полозков # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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