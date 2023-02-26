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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы

26 февраля 2023 07:27
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Новости Беларуси. Циклон с Балтики принес в Беларусь мокрый снег и дождь. Погода сегодня, 26 февраля, для проводов Масленицы не совсем подходящая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы-1

Из-за гололедицы объявлен оранжевый уровень опасности. Местами днем в основном по северо-востоку ожидается сильный порывистый ветер. Ну а февраль простится с нами очередным витком похолодания. С наступлением календарной весны потепления ожидать также не стоит. В самом начале марта в ночные часы будет от минус одного до восьми градусов мороза, а при безоблачной погоде не исключено, что термометры опустятся до отметки минус одиннадцать-четырнадцать градусов. Ну и такие погодные условия диктуют сдержанный стиль вождения для автомобилистов.  

Плюс днем, ночью заморозки. Какую погоду ждать белорусам в начале марта – читайте здесь.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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