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Новости по тегу #Константин Киселев

Гимназия №2 Витебска отмечает 30-летний юбилей
23 апреля 2026 17:20

Гимназия №2 Витебска отмечает 30-летний юбилей

Белорусская система общего среднего образования одна из самых эффективных в мире – директор школы
20 июня 2025 14:44

Белорусская система общего среднего образования одна из самых эффективных в мире – директор школы

Гимназия № 2 Витебска названа лучшим учреждением общего среднего образования в Беларуси
26 февраля 2023 08:32

Гимназия № 2 Витебска названа лучшим учреждением общего среднего образования в Беларуси

Подчёркивает мощь образования Беларуси. Витебские гимназисты завоевали 7 медалей на международной олимпиаде
11 марта 2022 07:09

Подчёркивает мощь образования Беларуси. Витебские гимназисты завоевали 7 медалей на международной олимпиаде

«Это отличный старт, чтобы развиваться». Что рассказывает директор и ученики лучшей гимназии в стране?
02 марта 2021 19:45

«Это отличный старт, чтобы развиваться». Что рассказывает директор и ученики лучшей гимназии в стране?