Новости по тегу #Константин Киселев

Только за последние 5 лет учащиеся завоевали полторы сотни дипломов заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам и около полусотни медалей на международных интеллектуальных соревнованиях.
«Это доказывают результаты международных олимпиад по учебным предметам, где Республика Беларусь всегда занимает высокие позиции».
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