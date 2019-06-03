Гимназист из Старых Дорог создал 3D–игру по мотивам просмотренных летом фильмов

Новости Беларуси. Победа на международной конференции: гимназист из Старых Дорог создал 3D – игру по мотивам Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работа юного программиста поразило не только судей, но и конкурентов: Владилав Жук завоевал также приз зрительских симпатий.

Смотря на игру сложно догадаться, что создателю всего 16 лет. В виртуальном музее можно прогуляться, рассмотреть экспонаты и проверить знания с помощью онлайн-теста. К слову, с игровой викториной справились всего два члена жюри.

Владислав Жук, учащийся гимназии №1 Старых Дорог:

Летом я увлекался фильмами про Великую Отечественную войну, потом когда пришел в школу, решил пообщаться с одноклассниками на эту тему. Мои ожидания оказались ужасны, так как одноклассники плохо знают о Великой Отечественной войне. После того, как игра была мною создана, мы продемонстрировали игру одноклассникам и другим школьникам, и результат был оправдан.





Марина Савилович, преподаватель информатики гимназии №1 Старых Дорог:

Он приходил ко мне заниматься на каникулах. Если я говорила: «Влад, может ты придешь к 9 утра? Поспи..». Нет, в 8:02 открывались двери, заходил Влад и мы начинали работу.