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Гимназист из Старых Дорог создал 3D–игру по мотивам просмотренных летом фильмов

03 июня 2019 19:08
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Новости Беларуси. Победа на международной конференции: гимназист из Старых Дорог создал 3D – игру по мотивам Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работа юного программиста поразило не только судей, но и конкурентов: Владилав Жук завоевал также приз зрительских симпатий.

Гимназист из Старых Дорог создал 3D–игру по мотивам просмотренных летом фильмов-1

Смотря на игру сложно догадаться, что создателю всего 16 лет. В виртуальном музее можно прогуляться, рассмотреть экспонаты и проверить знания с помощью онлайн-теста. К слову, с игровой викториной справились всего два члена жюри.

Гимназист из Старых Дорог создал 3D–игру по мотивам просмотренных летом фильмов-4

Гимназист из Старых Дорог создал 3D–игру по мотивам просмотренных летом фильмов-6

Владислав Жук, учащийся гимназии №1 Старых Дорог:
Летом я увлекался фильмами про Великую Отечественную войну, потом когда пришел в школу, решил пообщаться с одноклассниками на эту тему. Мои ожидания оказались ужасны, так как одноклассники плохо знают о Великой Отечественной войне. После того, как игра была мною создана, мы продемонстрировали игру одноклассникам и другим школьникам, и результат был оправдан.

Марина Савилович, преподаватель информатики гимназии №1 Старых Дорог:
Он приходил ко мне заниматься на каникулах. Если я говорила: «Влад, может ты придешь к 9 утра? Поспи..». Нет, в 8:02 открывались двери, заходил Влад и мы начинали работу.

Гимназист из Старых Дорог создал 3D–игру по мотивам просмотренных летом фильмов-9


Талантливый гимназист мечтает стать программистом. Так что теперь в планах с начала учебного года продолжить участие в конкурсах, а летом – самостоятельная работа над новыми играми.

# Дети # общество # Владислав Жук # Марина Савилович # Фотофакт

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