«Нужно столько переживать». В Могилёвской области остро не хватает операционных

Новости Беларуси. В Могилевской области не хватает кардиохирургических операционных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как итог – длинные очереди. Жизненно важных операций пациентам приходится ждать не меньше года. При этом в области достаточно квалифицированных врачей.

2 мая 2020 года – это дата, которую могилевчанин Мстислав Макаревич называет границей новой жизни. В этот день мужчине заменят вены, питающие сердце.

Не так тяготит сама предстоящая операция, сетует Михаил, как ее мучительно длительное ожидание.

Михаил Макаревич, житель Могилева:

Первое – это то, что долго ждать. Зная саму операцию, что она длится минимум 6 часов, нужно столько переживать.

Не меньше 20 плановых и как минимум 5 экстренных. Именно таким количеством пациентов пополняется лист ожидания на операцию в кардиохирургическом отделении Могилевской областной больницы. И так каждый месяц.

Ирина Недобоева, СТВ:

В этой единственной в области специализированной кардиооперационной каждый год спасают в среднем 270 пациентов. А очередь тех, кому хирургическое вмешательство просто жизненно необходимо, расписана на 13-14 месяцев вперед. Чтобы в корне изменить ситуацию количество таких операций должно увеличиться вдвое.

Сложную операцию на сердце перенес и преподаватель Белорусско-Российского университета Вадим Попов. Мужчина с содроганием вспоминает те мучительные месяцы ожидания. Но радость от ощущения, что операция уже прошла и прошла успешно перевешивает.

Вадим Попов, житель Могилева:

Чем быстрее этот срок проходит, тем для пациента и для меня лучше. Год подготовки – это стрессовая операция.

Острая нехватка специализированных кардиооперационных в области, и как результат – огромная очередь нуждающихся в хирургическом вмешательстве.

Анатолий Кулик, заведующий кардиохирургическим отделением Могилёвской областной больницы:

Что нас останавливает, сейчас по оснащению – это одна операционная, которая оснащена на нормальном уровне, но этого недостаточно. Есть бригады, которые могут работать в двух операционных.

Об этой проблеме в областной больнице говорят уже не первый год. И только сейчас на нее обратили внимание. Уже в 2019 году начнется строительство нового кардиохирургического корпуса.