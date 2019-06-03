В Минске появились дорожные знаки и разметка ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Без задержек и суеты. В столице появились дорожные знаки и разметка ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Без задержек и суеты. В столице появились дорожные знаки и разметка ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специальные таблички и полосы для движения появились на проспектах Дзержинского и Победителей и на Немиге. Символика II Европейских игр – знак для автолюбителей уступить дорогу специальному транспорту. Нанесена разметка только с одной стороны проезжей части, она освобождает путь для не только спортсменов, но и болельщиков. На некоторых перекрестках также запретили поворачивать налево. Впрочем, эти меры не останавливают водителей. С началом соревнований отвечать за нарушение придется рублем.
Александра Попова, официальный представитель ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Данные полосы обозначены соответствующей разметкой, нарушение которой, в соответствии с правилами дорожного движения, влечет за собой ответственность в виде предупреждения либо штрафа от 1 до 5 базовых величин.