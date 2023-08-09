Гигин: задача общественных организаций и партий Беларуси – сплотить, а не расколоть общество

Новости Беларуси. В случае любого покушения на нашу священную Родину мы полны решимости защищать свой дом и свои семьи. С такими словами к польскому народу в связи с военной эскалацией обратились представители штаба патриотических сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание с участием политических организаций и общественных объединений состоялось в столице.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Задачи этих сил, этих организаций – не расколоть общество, а объединить его. Каждый должен предложить свою программу, но вместе с тем, что для нас незыблемо. Незыблемы исторический выбор белорусского народа, основные принципы, которые сформулированы в годы президентства Александра Лукашенко. Конституция в ее редакции, принятой на референдуме 2022 года. Наша символика, которая приобретает сакральный характер, государственный герб, гимн, флаг. Понимание исторического пути белорусского народа – это та основа, которая является незыблемым базисом для дальнейшего развития Беларуси.