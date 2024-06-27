Гигин: выборы для Александра Лукашенко – это экзамен для власти

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Что такое выборы для Александра Лукашенко, для нашей страны? Это экзамен для власти. В этом году 30 лет как Президента избрали главой государства. Как Беларусь оказала поддержку этому человеку. Я помню атмосферу 90-ых годов.

Я приведу тот рассказ, который был в телеграм-канале. 90-е годы, что такое? Мы с мамой попросили, помню, небольшой участок земли, чтобы какие-то овощи, картошку выращивать… Годы были какие. Дефицит еще оставался. И вот, едем по Логойскому шоссе, Слаговище, это деревня такая.

На остановке подкатывает иномарка, выскакивают мужички и спрашивают: «вот вы за кого, люди, будете голосовать?» Люди смотрят. А они за Позняка были. Сначала по-белорусски, потом на русский перешли. Видят, народ не реагирует.

Они говорят: «ну тогда смотрите, только не за Лукашенко голосуйте. Вот Шушкевич, профессор». Народ так тоже никак не отреагировал. Но они всучили листовки и уехали. Листовки были за Позняка.

Люди посмотрели и сказали, что точно надо голосовать за Лукашенко. Это был выбор народа.

Это огромный мандат доверия. И наши граждане подтверждают мандат доверия все эти годы Президенту. Почему? Потому что он к выборам относится именно как к экзамену для власти. Он же говорит: вот я работаю, вы мне даете оценку. Да, единственно, что давайте прямо скажем. Он в Могилеве перечисляет какие-то ошибки, допущенные власти накануне 2020 года. Говорил о том, что возможно недооценивали работу с информацией тогда, недооценивали работу с журналистами. Казалось, у нас все отлажено, все нормально.

Но ведь 2020 год какой дал всплеск к нашей журналистской активности? Какие имена у нас появились в тот период. И мы переигрываем противника. Они сами вынуждены эти беглые которых вы цитируете признавать. Но не в беглых дело. Дело в наших гражданах в том, что власть должна показать: вот, с 20-го года прошло 5 лет, сделано в политике, в экономике, во внешней политике, в информационной, социальной сферах. Вот это сделано. Слушайте, есть же о чем говорить.

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