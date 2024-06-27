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Беларусьфильм представил кинопремьеру к 80-летию освобождения страны

27 июня 2024 20:18
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К 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Беларусьфильм представил кинопремьеру. Мемориальные комплексы Беларуси – проект, призванный рассказать истории лишь некоторых мест воинской славы и особого садизма нацистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми на широком экране цикл фильмов увидели школьники. Премьерные показы состоялись для участников детских оздоровительных лагерей во всех регионах страны.

Беларусьфильм представил кинопремьеру к 80-летию освобождения страны-1

Подрастающее поколение должно знать всю правду о трагедии Великой Отечественной. В Беларуси – тысячи памятников и мемориальных комплексов. И каждый хранит боль и напоминает о страшных событиях гитлеровского режима. Кинопроект – как один из самых важных уроков истории, который сегодняшние зрители, пожалуй, не забудут никогда. В нем раскрываются подлинные события, которым посвящены мемориалы.

Беларусьфильм представил кинопремьеру к 80-летию освобождения страны-4

В этом фильме выбраны такие мемориалы, очень значимые. Как, например, мемориал в красном береге, где мы знаем, сколько было уничтожено детей, которые стали невольно донорами для фашистских солдат. И это сегодня такой эпизод, показывающий пустые парты школьные и доску, до слез…

Беларусьфильм представил кинопремьеру к 80-летию освобождения страны-7

80 лет уже прошло, а еще Беларусь помнит о том, что были потери, строят многочисленные монументы и памятники.

Беларусьфильм представил кинопремьеру к 80-летию освобождения страны-10

Цикл фильмов состоит из 5 анимационных частей с элементами натурных съемок. В альманах вошли фильмы «Несбывшиеся мечты», «Буйничское поле», «Ола», «Прорыв», «Операция «Багратион».

# Великая Отечественная война # общество

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