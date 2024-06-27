Беларусьфильм представил кинопремьеру к 80-летию освобождения страны

К 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Беларусьфильм представил кинопремьеру. Мемориальные комплексы Беларуси – проект, призванный рассказать истории лишь некоторых мест воинской славы и особого садизма нацистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми на широком экране цикл фильмов увидели школьники. Премьерные показы состоялись для участников детских оздоровительных лагерей во всех регионах страны.

Подрастающее поколение должно знать всю правду о трагедии Великой Отечественной. В Беларуси – тысячи памятников и мемориальных комплексов. И каждый хранит боль и напоминает о страшных событиях гитлеровского режима. Кинопроект – как один из самых важных уроков истории, который сегодняшние зрители, пожалуй, не забудут никогда. В нем раскрываются подлинные события, которым посвящены мемориалы.

В этом фильме выбраны такие мемориалы, очень значимые. Как, например, мемориал в красном береге, где мы знаем, сколько было уничтожено детей, которые стали невольно донорами для фашистских солдат. И это сегодня такой эпизод, показывающий пустые парты школьные и доску, до слез…

80 лет уже прошло, а еще Беларусь помнит о том, что были потери, строят многочисленные монументы и памятники.