«Быстрота, глазомер, натиск». Вадим Гигин назвал залог успеха в современной политике

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Александр Васильевич Суворов, знаменитая его формула полководческого искусства: быстрота, глазомер, натиск. Это все тоже применимо и в современной политике, в управленческом искусстве. Это то, этот лозунг должен быть для каждого современного управленца: быстрота, глазомер, натиск. Действовать быстро, решительно, грамотно оценивать ситуацию, подбирать команду, проводить анализ ситуации, принимать решения. Вот именно в таком стиле только и можно работать. Ситуация требует нестандартных подходов, как вы правильно сказали, творчества, но не только творчества Президента.

Знаете, у нас же было у многих чиновников позиция «спрячемся за Президентом». Один сказал: у Президента плечи широкие. Понимаете? Это значит, мы можем спрятаться. Нет, ребятки. Уже так не получится. Президент сегодня сказал: вы хотели полномочий? Получайте эти полномочия, все: депутаты, правительство, губернаторы, наши дипломаты, все должны впахивать. И поэтому ставка сделана на тех людей, работящих, которые работают с утра до вечера, и ночью если надо работают, которые будут летать и на Дальний Восток, и в Африку, и в Латинскую Америку. Будут везде искать место для применения нашей продукции, место для популяризации Беларуси как удобной площадки для получения высшего образования.

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