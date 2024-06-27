Гигин: задача грамотного управленца – преодолевать естественные законы бюрократии

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Вот мы ездим по Беларуси, и в первую очередь люди говорят слова благодарности Президенту за то, что мы в этих условиях сохраняем мир. Для того чтобы мир сохранять, у нас фронт фактически везде: дипломатический фронт, экономический фронт. Слушайте, над нами там кто-то смеялся, что была битва за урожай. Да, битва! Да, это как боевая операция. И не надо здесь ухмыляться. А благодаря этой битве за урожай, мы получаем вот новое назначение.

Кстати, я рад за Юрия Витольдовича, который до недавнего времени возглавлял Брестскую область, прекрасно тоже подготовленный управленец, пойдет сейчас вице-премьером курировать АПК. Так вот, благодаря битве за урожай мы получили бренд белорусской продукции. Потому что наши потребительские продукты которые известны уже не только в России, это благодаря высокому качеству сельского хозяйства, которое для переработки поставляет сырье. А без качественного сырья ты ни молочку, ни мясную продукцию, ни хлебобулочное наше изделие не изготовишь. Это наше сырье, то, что мы производим. Вот вам битва за урожай.

Управленческая тоже битва, где-то и битва с бюрократией. Надо ее преодолевать. Что такое бюрократия? Бюрократия традиционно имеет два значения, как положительное, так и отрицательное. Но у нас в обиходе больше отрицательное значение, как синоним вот той самой волокиты. Бюрократия имеет свои законы, их еще когда-то Макс Вебер вывел в своих знаменитых работах. Но задача грамотного управленца – преодолевать эти вполне естественные законы бюрократической деятельности. Знаете, вот как организм. Вот утром просыпаешься, Надо идти в бассейн. Тебе хочется вставать, бежать в бассейн, 40 минут поплавать? Да нет, конечно. Думаешь, надо полежать. Ты себя заставляешь и идешь. Надо в спортивный зал идти после трудового дня. Ну, ты встаешь и идешь. Какое-то трудное решение по работе нужно принимать. Если ты уже навыки имеешь, ты себя даже преодолеваешь, ты его принимаешь, это решение. И так везде. Как в обычной жизни, так и на работе, в управленческой деятельности, в отношении, в политике, где угодно.

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