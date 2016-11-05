Зимний сезон в Беларуси: как готовятся к холодам жители страны и сколько денег нужно для комфортной зимовки

Объединенные Арабские Эмираты часто упоминаются в Книге рекордов Гиннесса. И в связи с самыми высокими зданиями, грандиозностью салютов, уникальным преобладанием мужского населения над женским (и Катар, кстати, на втором месте после Эмиратов по этому показателю в мире – там тоже нехватка женщин). Но чего вовсе нет в этих странах, как я уже заикнулся в начале программы, – снежной зимы.

А в Беларусь снег пришел на этой неделе. Зима неминуема. Как минимум – календарная. Но в этом году синоптики обещают, что она будет самая настоящая, суровая. Как подготовились к холодам белорусы от мала до велика, узнавал Евгений Пустовой.

Даже самые зимнее персонажи Беларуси – Дед Мороз и его незаменимая помощника Баба Каргота – готовятся к реальным морозам.

Большой минус прогнозируют и ученые. Предстоящая европейская зима обеспокоила даже заокеанских синоптиков.

Василий Сабан, директор валяльно-войлочной фабрики:

Американцы сказали, что зима будет самая холодная за последние 128 лет.

Василий Сабан от такого прогноза только руки потирает. Благодаря холодам их можно хорошенько «нагреть». Доход этой обувной фабрики тем выше, чем ниже столбик термометра. Валенки.бай дошли от Казахстана до Канады.

В преддверии морозов в цехах работа кипит, аж пар стоит. А затем его преобразуют в тепло, которым обогревают цеха этого уникального для Беларуси предприятия. Здесь зиму ждут и к ней готовы. Здания одели в шубу, крышу утеплили, окна поменяли. Даже в лютые холода тепло будет как ногам в валенках. А пока в кабинете директора окно, можно сказать, нараспашку, а регулятор батарей – на нижнем уровне.

Василий Сабан, директор валяльно-войлочной фабрики:

Батареи как раз почти прохладные, назовем так. И окно открыто, как видите. Потому что когда-то Александр Григорьевич сказал так, что если у руководителя температура в кабинете выше восьми градусов, значит он не работает, а дремет.

Кстати, благодаря тепловой реабилитации в месяц на фабрике будут экономить по 8 тысяч рублей. А это половина от затрат на отопление в прошлые годы.

А вот Дмитриевым не до экономии. В семье аж три девочки. И несмотря на юный возраст, уже модницы. Ноябрьские выходные в честь Социалистической революции – подходящее время для капиталистической традиции – шопинга.

Мама подбирает дочкам верхнюю одежду, девочки тянут ее к платьям, а папа терпеливо ждет и подсчитывает затраты. Пуховик, сапожки, шапка и варежки потянут на 300 рублей. Для многодетной семьи эту сумму сразу можно умножать на три. А это месячный доход Дмитриевых. Благо, из прошлогоднего гардероба можно что-то подобрать.

Наталья Дмитриева, многодетная мама:

Мне повезло: у меня три девочки, скажем так, от старшей что-то осталось младшей, что-то докупили, поэтому не могу сказать, сколько конкретно. Много надо денег. Сами видите, что товар большой, красивый. Они все хотят новое. Но справляемся мы.

Снег в начале ноября заставил утеплять себя и жилища. В семье Бояринцев из Гродно тепло семейного очага начинается с окон. Они старые, поэтому супруга их старательно конопатит. Как говорится, с милым рай и в общежитии без стеклопакетов.

Анастасия Бояринцева, житель Гродно:

Холодно, сквозняки, поэтому заклеиваем окна каждый год. Стараемся покрепче, в два слоя, чтобы было теплее. Во-первых, это экономит тепло дома и не надо тепло одеваться, можно полегче одеться и походить дома в более комфортной одежде. Лента недорогая – в пределах 1,70-2 рублей за средний моток. Это не такие большие деньги, чтобы заплатить за удобство и комфорт.

Не дадут белорусам замерзнуть и наши коммунальщики. В стране несколько десятков ТЭЦ. Но эта пятая – одна из крупнейших и самая известная. Она построена на фундаменте атомной станции. В начале 90-х от ядерного проекта отказались, но размах сохранили. Этот гигантский котел сравнивают с самоваром. И, действительно, он своеобразный атрибут домашнего уюта. Эта теплоцентраль обогревает 20 тысяч человек и освещает половину Минской области.

Сергей Юрчик, заместитель главного инженера ТЭЦ-5:

Белорусская энергосистема и белорусские ремонтные организации способны своими силами выполнить любой ремонт такого оборудования. Зимой тепло мы отпустим от пускорезервной котельной, там пять котлов у нас. Поэтому теплом бы обеспечим без ограничений. А электроэнергию будем отпускать от второго энергоблока. И сейчас у нас работают два энергоблока, поэтому обеспечиваем диспетчерский график по требованию.

Сейчас эта ТАЦ потребляет газ. Но форсунки котла непривередливые и к другому топливу. И поэтому при форс-мажоре с легкостью перейдут на мазут. А его запасов хватит на всю зиму.

В преддверии зимней поры как волчок пришлось крутиться уже немолодой Веронике Волчек. Бабушка живет в небольшой деревушке. Она окутана не сетями коммунальных благ, а лишь лесами Беловежской пущи. Поэтому здесь, как и в прошлом столетии, без дров никак.

Вероника Волчек, сельский житель:

Дрова, конечно, тяжело каждый год так заготавливать, но потихоньку каждый год чем-то запасаемся, так что запас есть. Сын думает, как запастись. И дрова привезут и рубленые, и нет. Нужно заказать.

За холодный сезон в печи бабушка сжигает 200-300 рублей. Столько денег уходит, чтобы заготовить машину дров. Но зато в городе днем с огнем не отыскать удовольствия от потрескивания поленьев в печи.

Хотя вот такая сельская романтика постепенно уходит в историю. Ближе к оживленным трассам вместо печных коминов – газовые счетчики. Так что если и сельчане берут бензопилы в руки, то только чтобы заготовить дрова для бань.

Но согреть в холода могут не только печи и батареи, а прежде всего помощь ближних. В Могилевской области курсанты школы МВД вышли на расчистку первого снегопада во дворах пожилых людей.

А в самом северном регионе страны снега растапливает забота. На Витебщине проходит «Неделя добрых дел». Тропу витебских волонтеров никакая завируха не заметет. Сейчас школьники колют дрова, а зимой готовы убирать снег.

Людмила Романова, житель Витебска:

К зиме готовимся, привозят дрова. Мальчики приходят и помогают нам.

Опыт Хавьера, или на другой манер Хавера, научил белорусов еще лучше разговаривать на одном языке взаимопонимания. В холода мы становимся ближе, а наши отношения друг к другу – теплее.