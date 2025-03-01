Гид по Беларуси. Посетили музейную комнату истории Деречина

Реверанс в эпоху и счастливый билет для поклонников старины. В Зельвенском районе мы отыскали новую координату. Музейная комната истории Деречина станет открытием. Этот край ведет свой отсчет от 10 октября 1416 года, когда князь Витовт за отличную службу пожаловал Деречин Василию Копачу. С начала XVII века здесь заправляли Полубинские, но рассвет и золотое время пришлись на Сапег.

Александр Михаил Сапега в 1786-м перенес резиденцию из Ружан в Деречин, а вместе с ней театр, архив рода и богатую библиотеку, которая, по мнению исследователей, была вторая после радзивилловской по количеству рукописей. На реке Щара была пристань. Из деревьев Липичанской пущи строили добротные корабли и наладили торговлю с Королевцем, ныне это Калининград.

Главным украшением стал дворцово-парковый комплекс. Талантливый архитектор Ян Самуэль Беккер превратил былое здание военной академии в настоящий шедевр, к которому на каретах подъезжали высокие гости. Только представьте, Деречинское графство насчитывало больше 10 тысяч человек и 55 населенных пунктов.