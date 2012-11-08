Новости Беларуси. Комната релаксации появилась в отделении для инвалидов при Вилейском территориальном центре социального обслуживания населения. Тут можно не только отдохнуть, но получить курс арома-, звуко- и светотерапии. Заряд бодрости в любом случае обеспечен.

Сегодня комнаты оборудованы всем необходимым. Занятия помогают снять у детей эмциональное напряжение, стимулирует двигательную активность.

Все финансирование проекта на себя взял Детский фонд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Светлана Павлова, руководитель отделения ГУ «Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Мы очень давно мечтали о том, чтобы на базе нашего отделения был такой уголок, где каждый из воспитанников может уединиться, может побыть один на один со своими мыслями и чувствами, и где мы, 3-5 человек, при желании можем посидеть и провести легкий сеанс ароматерапии. Мы долго думали, как это можно сделать, потому что помещение должно быть многофункциональным и быть не только обособленным для релаксации. Недавно мы организовали такой уголок релаксации, который позволяет все это сделать.