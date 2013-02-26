Герой Беларуси, ученый и конструктор Михаил Высоцкий скончался в возрасте 85 лет

Новости Беларуси. Невосполнимая утрата. После продолжительной болезни на 86-м году ушел из жизни Герой Беларуси, ученый и конструктор Михаил Высоцкий. Соболезнования в связи со смертью академика его супруге, родным, близким и коллегам направил Президент Беларуси.

Михаил Высоцкий заслужил признание и авторитет не только как талантливый исследователь и руководитель, но и как честный, принципиальный и справедливый человек. Его уход из жизни – это невосполнимая потеря для белорусской науки – отмечается в соболезновании.

Михаил Высоцкий – основоположник школы отечественного машиностроения. Под его руководством созданы шесть поколений техники – полтысячи моделей. Он прошел путь от рабочего до главного конструктора «МАЗа».

Родился Михаил Высоцкий в 1928 году в Копыльском районе, в деревне Семежево, рядом с Екатерининским трактом, по которому еще до войны шли легковые авто в московском направлении. Тогда в юном Высоцком и зародилась любовь к технике.

Строительство «Минского автомобильного завода» стало точкой отсчета его профессиональной деятельности. Там Михаил Высоцкий прошел путь от простого слесаря до генерального конструктора.

Михаил Высоцкий:

Надо как-то переламывать себя, свой коллектив и настраиваться именно на план выпуска автопоездов, которые нужны нашей стране.

В 60-е годы прошлого столетия Высоцкий принял смелое решение: разместил кабину водителя не за двигателем, а над ним. В 80-ые на выставке в Париже его автопоезд «Перестройка» стал настоящей сенсацией и опередил мировое автомобилестроение на полвека. По инициативе Высоцкого в Минске открыли производство автобусов. Под его руководством создали шесть поколений техники. Это полтысячи моделей.

Петр Амельченко, главный научный сотрудник Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Стратегическое чутье конструктора. Он видел новое. И колоссальные волевые качества, что позволяло ему то, что он намечал, внедрять в производство.

Это был прекрасный человек, хороший собеседник, приятный, поэтому все, кто его знал, помнить будут его всегда. Я думаю, что он себе памятник, как говорил Пушкин, воздвиг нерукотворный.

Имя Михаила Высоцкого связано с наукой: 145 авторских свидетельств и патентов, большинство из них сыграли на повышение конкурентоспособности автотракторной техники. Более 450 научных трудов. И самое ценное – последователи. Конструктор создал белорусскую школу механики и подготовил шесть докторов и 18 кандидатов наук. В числе наград – госпремии, ордена, благодарность Президента и звание Героя Беларуси.

Петр Витязь, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси:

Он систематически уделял много внимания связи науки с производством, что дало возможность как раз установить и создать программу белавтотракторостроения, которое было впервые создано, и президент поддержал по связи науки с производством.

Несмотря на тяжелую болезнь, Высоцкий до последних дней работал над делом всей его жизни – автопоездом нового поколения. По замыслу, один тягач должен перевозить груз, который раньше был под силу нескольким машинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В интервью Михаил Степанович любил повторять: «Нам нужно взять самое последнее, что делает сегодня мир, чтобы перегнать, не догоняя».