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Известные белорусские спортсмены посетили приемник-распределитель для трудных подростков

25 февраля 2013 10:36
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Новости Беларуси. Известные спортсмены 25 февраля посетили приемник-распределитель для трудных подростков. Кикбоксеры и гиревики рассказали о своих достижениях и продемонстрировали свое мастерство. В откровенном разговоре атлеты призвали молодых людей пересмотреть свои взгляды на жизнь и изменить ее в лучшую сторону.

В настоящее время в приемнике находятся 8 подростков. За совершенные преступления они приговорены к различным срокам лишения  свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жуковский, чемпион мира по кикбоксингу:
Мне, допустим, с такими ребятами очень легко, потому что ко мне приходят тренироваться именно такие ребята. Начиная с 10 лет, старше. В основном те ребята, которые тусуются, как говорят, во дворах, сложные подростки, которые хотят, может быть, как-то выделиться среди своих сверстников тем, что у них удары сильнее. А в итоге мы их под такой эгидой заманиваем в зал и делаем из них настоящих спортсменов.

Юрий Сигневич, чемпион мира по гиревому спорту:
Заниматься надо с этими детьми. И этот огонек будет ярче.

Воспитанник приемника-распределителя:
С чемпионом мира было очень хорошо.
Сегодняшняя встреча эмоциональна. Ощущения хорошие.

Лариса Лычковская, начальник приемника-распределителя для несовершеннолетних УВД Мингорисполкома:
Детки совсем разные. Попадя сюда, они рассказывают об отношениях к ним со стороны. Очень тяжело слушать как в интернатах, детских домах ребята оставались одни. Их не выслушивали, им не помогали. Им надо было уйти от этого общества.

# общество # Акции # Фотофакт # Лариса Лычковская # УВД Мингорисполкома

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