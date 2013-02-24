Цена качественного самогона в «Дудутках» - 110 тысяч за пол-литра. А из чего сделан суррогат, который вы покупаете с рук?

Новости Беларуси. Когда оперативники пришли в деревню Сковородки, хозяева мини-завода поняли: прогорели. Шесть тысяч литров суррогата, к счастью для многих, уплыли мимо стаканов.

Жареные факты из Сковородок и остыть не успели, а суррогатчики вновь удивили градусом нелегальности. В том же Молодечненском районе самогонный аппарат одного из жителей села стал буквально невыносимым конфискатом, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

А этот мужчина наверняка бывалый...ценитель фильма «Самогонщики». Уверяет, что примерно 260 литров первача в неделю гнал исключительно для дружеских посиделок. Чудеса настойчивости. Ему уже не раз отключали газ - сам сделал отводку. Сарай уже горел дважды — ну и ладно!

О том, что и сарай, и дом, а заодно и соседские владения от таких манипуляций запросто могли взлететь на воздух, мужчине думать не досуг. Говорит, главное, что самогон хорош, дескать, пока никто не умер. Почти...

Александр Кисель, заместитель начальника Молодечненского РУВД:

У гражданина был выявлен самогонный аппарат, брага и 100 литров самогона. За счет самогоноварения он и существует. Чужие проблемы, горе людское, когда спивается молодежь, спиваются семьи, когда гибнут люди по причине пьянства, его, конечно же, не интересует.

А вот что действительно интересует современных самогонщиков — градус прибыли. Чтобы максимально удешевить нелегальное производство, отдельные умельцы даже добавляют в брагу резину от автомобильных покрышек или разбавляют стеклоочистителем, чтобы довести крепость до нужной кондиции. Некоторые же, напротив, химикатам предпочитают самогон на курином помете. Правда, о подобных «изюминках» рецептуры клиенты, как правило, узнают наутро. А не оценившие технологию звонят в милицию. Кстати, в одной деревне живет бизнес-woman, на которую лишь за один год составили 5 административных протоколов. Найти ее дом оказалось несложно.

По дороге встречаем коренного местного жителя. Мужчина сразу предупреждает: дама с высокоградусной репутацией — боевая.

Продает - не продает. По нашей легенде, на столе в 23 февраля не хватает первача. Баба Тома задает наводящие вопросы, а потом жалуется. Даже взяла тайм-аут, потому как закончились деньги на штрафы.

Кстати, если попасться на производстве нелегального самогона повторно в течение года, на штрафы можно отдать до 30 базовых, плюс конфискуют, конечно, и брагу, и аппарат. То, что после рейдов в этом селе затишье, особенно чувствуют в местном магазине.

Аркадий Костюкевич, врач-реаниматолог токсикологической реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Я не говорю о разовом потреблении. Именно при долговременном потреблении некачественного самогона последствия для организма могут быть плачевными. Очень быстро может развиться цирроз печени, почечная недостаточность, что рано или поздно приведет к смертельному исходу.

У Дениса своя стратегия пития. Которая не всегда выдерживает конкуренцию с градусами. Потому он и здесь, в палате реанимации. Говорит, самогон для него — напиток крайнего случая. Видел последствия употребления плохо сваренного суррогата на примере товарищей. Впечатление оказалось настолько сильным, что Денис предлагает нам снять целую программу про алко-нелегалов.

А здесь обо всех секретах самогоноварения рассказывают не на соседской кухне, а в ходе экскурсии. В музее «Дудутки» первач гонят по выдержанной веками технологии. Директор Сергей Дюкарев сразу расставляет акценты: цель не затарить туристов литрами самогона, а рассказать. То, что варится в этих бочках, регулярно проверяют санслужбы.

Сергей Дюкарев, директор музейного комплекса старинный народных ремесел и технологий «Дудутки»:

Все строго. Каждый месяц продукт проходит гигиенический и качественный контроль. Образцы отгона отвозятся в специальную лабораторию.

Тетушка гостя из Нижнего Новгорода свой самогон в лабораторию не возила, да и, в общем, не продавала. Но семейный вариант Юрий Рыбкин дегустировал. И даже вникал в процесс.

В музее самогоном угощают по всем правилам. Мед с бочковым огурчиком и тост за дружбу народов. Многие уже явно позавидовали специфике работы экскурсовода, но Зоя Михайловна упивается разве что общением. Туристам наливают буквально по рюмочке, так что эксцессов здесь не припомнят.

Сергей Дюкарев:

На сегодняшний день пол-литра - 110 тысяч белорусских рублей. То есть это цена хорошего коньяка, который можно купить в магазине.