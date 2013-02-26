Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает костел Воздвижения Святого Креста в Вилейке. Католическая святыня располагается в центре города и является его настоящим украшением. За столетие храм разрушали, в годы войны использовали как склад, в начале 90-ых снова вернули верующим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиции и ценности святого места благодаря прихожанам хранятся и передаются из поколения в поколение. Торжества по случаю юбилея будут проходить в течение года. Главные празднования запланировано провести 14 сентября, когда, собственно, и отмечают праздник Воздвижения Креста Господня.

Несмотря на почтенный возраст храма, приход шагает в ногу со временем.

Ксендз Александр, настоятель костела Воздвижения Святого Креста (Вилейка):

Літургія нязменная, хоць крыху мы меняем форму. Калі святая імшара абдываецца для дзяцей, то стараемся і казанні прымаўляць на іхнем узроўні, падбіраць спевы, каб дзеці маглі спяваць, каб яны разумелі сэнс слоў гэтых спеваў, стараемся падбіраць больш простыя малітвы, каб дзеці прымалі актыўны ўдзел.

Для моладзі? Безумоўна, з моладзю мы размаўляем на іхнем узроўні, стараемся таксама зразумець іхнія праблемы, з якімі яны сустракаюцца ў сучасным свеце. Для гэтага выкарыстоўваем Інтэрнэт.

Кожны, хто жадае паглыбіць сваю веру, свае веды пра касцёл, мае такую магчымасць.

Службы в храме посещают около 3 тысяч прихожан. Рядом с храмом построен приходской дом, где проводят занятия с детьми и молодежью. Для верующих юбилей костела – событие особенное.

Тереза Шуневич:

Каждый день молимся за детей, за семью, чтобы у молодежи все было хорошо, чтобы спокойствие в семье было, чтобы меньше было разводов. У нас сил в нашем возрасте уже не хватает, а молитва нас поддерживает.