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Герои осеннего урожая. Пообщались с чемпионами уборочной кампании

27 сентября 2024 12:55
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Осень – время подведения итогов работы целого года. Это в первую очередь касается продовольствия, и то, как мы проживем зиму, во многом зависит от работников сельского хозяйства. И каждый год комбайнеры, трактористы, водители показывают высокий результат. В 2024 году победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур поздравляли прямо в поле.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Шинкевич, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства филиала «Минский» ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский”» и Артур Надольский, водитель коммунального сельскохозяйственного производства ГП «Экспериментальная база “Свекловичная”».

Александр Меженный, ведущий:
Вы в деревне родились и там и остались или переезжали из города и почему опять же остались на земле?

Герои осеннего урожая. Пообщались с чемпионами уборочной кампании-2

Александр Шинкевич, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства филиала «Минский» ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский”»:
Родился в деревне, но живу уже 4 года в городе, но работаю все равно на земле. Остался на предприятии, работа нравится.

Юрий Царев, ведущий:
На самом деле, лето было жарким. И было жарким оно во всех смыслах этого слова, можно сказать, и по страде, если разобраться, и вообще в таких условиях. Вот как работалось вообще, глобальное потепление у нас, такое лето, у нас температура была под 30 градусов.

Герои осеннего урожая. Пообщались с чемпионами уборочной кампании-4

Александр Шинкевич: 
Я теплолюбивый, я люблю тепло.

Александр Меженный:
Вот эти вот церемонии награждения и так далее, они отвлекают от работы или они нужны? Вы чувствуете какой-то, не знаю, там, прилив сил?

Александр Шинкевич:
Ну, конечно, это приятно. Это приятно, когда тебя поздравили, увидели, за твой труд.

Подробнее в видео.

# Александр Меженный # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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