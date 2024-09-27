Отбор, тренировки и победы. Секретом успеха на ЧМ по муай-тай поделился тренер-преподаватель

Тайский бокс, или муай-тай, сегодня один из самых популярных в мире ударных единоборств. Еще его называют «бой восьмируких». И совсем недавно в Бангкоке завершился чемпионат мира по муай-тай среди юниоров, юниорок, юношей и девушек, где белорусские спортсмены завоевали 23 награды – 6 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Злыгостев, тренер-преподаватель СДЮШОР Минского района по таиландскому боксу и Александр Мишко, кандидат в мастера спорта по таиландскому боксу, победитель первенства мира по таиландскому боксу – 2024.
Юрий Царев, ведущий:
Спорт очень хороший, спорт для настоящих мужчин, где закаляется характер, где закаляется воля. 110 стран-участниц. Это же очень много спортсменов. Как удалось нашим ребятам показать такие результаты?
Александр Злыгостев, тренер-преподаватель СДЮШОР Минского района по таиландскому боксу:
Результат получился неслучайно. Это огромный труд, это годы. Не то, что мы приехали и победили, прошли. Нет. Тайский бокс сейчас очень динамично развивается. Очень много стран-участников. Более 150 федераций по всему миру. Это очень много. Этот чемпионат был за последние годы, наверное, самый крупный. 110 стран-участников. Очень большая география, что очень важно. Мы посмотрели уровень ведущих стран. Нам повезло, что рядом с нами наши братья-россияне, которые занимают лидирующие позиции. И нам расти легче, нам проще туда съездить. Обменяться опытом. В 2023 году мы ездили в Смоленск нашей командой с СДЮШОРом, клубом. Ездили, провели контрольные тренировки. Работа началась на самом деле где-то с апреля месяца. Была республика отборочная. Ребята отобрались на первенство мира. Это был май. В течение июня мы были на сборах, на тренировках. Июль мы немножко отдохнули. Ну, отдохнули относительно, потому что некоторым ребятам приходилось подгонять вес. Они гоняли вес и занимались ОФП. То есть, по сути, как бы отдыха не было. И август – у нас были ударные тренировки. То есть мы были на сборах, готовились к первенству мира. И 9-го числа вылетели в Таиланд.
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