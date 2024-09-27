Отбор, тренировки и победы. Секретом успеха на ЧМ по муай-тай поделился тренер-преподаватель

Александр Злыгостев, тренер-преподаватель СДЮШОР Минского района по таиландскому боксу:

Результат получился неслучайно. Это огромный труд, это годы. Не то, что мы приехали и победили, прошли. Нет. Тайский бокс сейчас очень динамично развивается. Очень много стран-участников. Более 150 федераций по всему миру. Это очень много. Этот чемпионат был за последние годы, наверное, самый крупный. 110 стран-участников. Очень большая география, что очень важно. Мы посмотрели уровень ведущих стран. Нам повезло, что рядом с нами наши братья-россияне, которые занимают лидирующие позиции. И нам расти легче, нам проще туда съездить. Обменяться опытом. В 2023 году мы ездили в Смоленск нашей командой с СДЮШОРом, клубом. Ездили, провели контрольные тренировки. Работа началась на самом деле где-то с апреля месяца. Была республика отборочная. Ребята отобрались на первенство мира. Это был май. В течение июня мы были на сборах, на тренировках. Июль мы немножко отдохнули. Ну, отдохнули относительно, потому что некоторым ребятам приходилось подгонять вес. Они гоняли вес и занимались ОФП. То есть, по сути, как бы отдыха не было. И август – у нас были ударные тренировки. То есть мы были на сборах, готовились к первенству мира. И 9-го числа вылетели в Таиланд.

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