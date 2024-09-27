Командно-штабные учения теробороны стартовали в Витебской области

Командно-штабные учения с органами управления теробороны стартовали 27 сентября в Витебской области. В ходе маневров особое внимание уделят противодействию диверсионным группам противника, охране важных объектов и обеспечению правопорядка на территории региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучаемыми станут представители исполкомов и военкоматов области, территориальных органов внутренних дел, а также военнообязанные территориальных войск. На деле свои военные навыки продемонстрируют и недавно сформированные отряды народного ополчения.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Особенностью будет являться не только стандартный алгоритм развертывания территориальной обороны, выстраивания каких-то рубежей защиты, но и впервые мы опробуем формирование ополчения для защиты населенных пунктов. Это будет в оршанском регионе и Новкинском сельсовете под Витебском. Посмотрим, как это сработает, и сделаем работу над ошибками. И уже следующие учения будут, я уверен, еще более сложны.

Андрей Кравченко, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Процесс формирования отрядов народного ополчения в нашей стране приобрел системный характер. В этом году уже практически все области отработали практические вопросы формирования отрядов народного поучения и практически их применили в различного рода учениях сил территориальной обороны.