Командно-штабные учения теробороны стартовали в Витебской области
Командно-штабные учения с органами управления теробороны стартовали 27 сентября в Витебской области. В ходе маневров особое внимание уделят противодействию диверсионным группам противника, охране важных объектов и обеспечению правопорядка на территории региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обучаемыми станут представители исполкомов и военкоматов области, территориальных органов внутренних дел, а также военнообязанные территориальных войск. На деле свои военные навыки продемонстрируют и недавно сформированные отряды народного ополчения.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Особенностью будет являться не только стандартный алгоритм развертывания территориальной обороны, выстраивания каких-то рубежей защиты, но и впервые мы опробуем формирование ополчения для защиты населенных пунктов. Это будет в оршанском регионе и Новкинском сельсовете под Витебском. Посмотрим, как это сработает, и сделаем работу над ошибками. И уже следующие учения будут, я уверен, еще более сложны.
Андрей Кравченко, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Процесс формирования отрядов народного ополчения в нашей стране приобрел системный характер. В этом году уже практически все области отработали практические вопросы формирования отрядов народного поучения и практически их применили в различного рода учениях сил территориальной обороны.
Командно-штабное учение станет своеобразным финалом для участников учебного сбора с военнообязанными территориальных войск, который начался в начале сентября. За это время офицеры, сержанты и рядовые значительно повысили свои навыки в выполнении задач теробороны.