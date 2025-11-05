Прямой эфир

Впервые в Минске реализуется масштабный профориентационный проект «ПрофОсень»

05 ноября 2025 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Впервые на осенних каникулах в Минске реализуется масштабный профориентационный проект «ПрофОсень». В формате школьного лагеря организована смена для ребят, которые учатся в 10-х классах профессиональной направленности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в Минске реализуется масштабный профориентационный проект «ПрофОсень»-2

Они посещают ведущие вузы, общаются с преподавателями и студентами. В Военной академии встречают воспитанников военно-патриотических классов. Они не только знакомятся с бытом курсантов, но и проходят настоящую школу мужества. В программе – тактическая подготовка, основы оказания первой помощи, строевая подготовка. 

Впервые в Минске реализуется масштабный профориентационный проект «ПрофОсень»-4

Ангелина Почебыт, учащаяся средней школы №68 Минска:
На самом деле очень понравилось все. Люблю этих ребят, которые служат Родине. Планирую сюда поступать. 

Впервые в Минске реализуется масштабный профориентационный проект «ПрофОсень»-6

Матвей Деруго, учащийся средней школы №64 Минска:
Побывали много в разных местах – школах, Военной академии, как сейчас. Я очень много узнал нового – новые профессии, новые университеты, куда можно поступать, баллы. Пока сам не выбрал, но на пути. Я всем советую ходить в эти лагеря. Ты узнаешь много нового, интересного. И получаешь много полезной информации для себя.

Впервые в Минске реализуется масштабный профориентационный проект «ПрофОсень»-8

Константин Гавриленко, заместитель начальника по учебной и научной работе факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Беларуси:
Видно огонь в глазах у сегодняшних школьников. Желание знакомиться с той материальной базой, которую представили наши курсанты.

Организаторы отмечают повышенный интерес молодежи к военным профессиям и уже планируют расширять проект в следующем году. По итогам смены каждый участник получит сертификат и рекомендации для дальнейшего профессионального роста. 

# Образование в Беларуси # Школьники

Другие новости рубрики

Все новости
КГК было сокращено финансирование на 36 млн – Герасимов о проверке в дорожной отрасли
05 ноября 2025 13:41

КГК было сокращено финансирование на 36 млн – Герасимов о проверке в дорожной отрасли

Освящён в 1908 году – побывали в храме Святого архангела Михаила агрогородка Зембин и поговорили с настоятелем
05 ноября 2025 11:49

Освящён в 1908 году – побывали в храме Святого архангела Михаила агрогородка Зембин и поговорили с настоятелем

Базовый минимум в повседневном луке – во что одеты минчане осенью 2025
05 ноября 2025 11:09

Базовый минимум в повседневном луке – во что одеты минчане осенью 2025