Впервые в Минске реализуется масштабный профориентационный проект «ПрофОсень»

Впервые на осенних каникулах в Минске реализуется масштабный профориентационный проект «ПрофОсень». В формате школьного лагеря организована смена для ребят, которые учатся в 10-х классах профессиональной направленности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они посещают ведущие вузы, общаются с преподавателями и студентами. В Военной академии встречают воспитанников военно-патриотических классов. Они не только знакомятся с бытом курсантов, но и проходят настоящую школу мужества. В программе – тактическая подготовка, основы оказания первой помощи, строевая подготовка.

Ангелина Почебыт, учащаяся средней школы №68 Минска: На самом деле очень понравилось все. Люблю этих ребят, которые служат Родине. Планирую сюда поступать.

Матвей Деруго, учащийся средней школы №64 Минска: Побывали много в разных местах – школах, Военной академии, как сейчас. Я очень много узнал нового – новые профессии, новые университеты, куда можно поступать, баллы. Пока сам не выбрал, но на пути. Я всем советую ходить в эти лагеря. Ты узнаешь много нового, интересного. И получаешь много полезной информации для себя.

Константин Гавриленко, заместитель начальника по учебной и научной работе факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Беларуси:

Видно огонь в глазах у сегодняшних школьников. Желание знакомиться с той материальной базой, которую представили наши курсанты.

Организаторы отмечают повышенный интерес молодежи к военным профессиям и уже планируют расширять проект в следующем году. По итогам смены каждый участник получит сертификат и рекомендации для дальнейшего профессионального роста.