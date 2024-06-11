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Георгий Гриц: «ШОС является сторонником консолидации против западных ценностей»

11 июня 2024 09:50
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Евразийство – теория или практика? Новые перспективы для Беларуси обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Георгий Гриц: «ШОС является сторонником консолидации против западных ценностей»-1

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
ШОС является сторонником консолидации против западных ценностей. ШОС – это не блок, это организация, которая направлена на оказание помощи в развитии участникам. И Беларусь тут однозначно ко двору приходится. Все сейчас становится на свои места. Да, действительно, идет регионализация, участие в ШОС и БРИКС является тестом, ты должен сказать, чей ты приверженец: или западным и американским доминантам, или новому образующемуся миру. Беларусь логично вписывается в эту организацию и в эту идеологию.

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# Международная политика # общество # Георгий Гриц

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