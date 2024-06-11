Георгий Гриц: «ШОС является сторонником консолидации против западных ценностей»

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

ШОС является сторонником консолидации против западных ценностей. ШОС – это не блок, это организация, которая направлена на оказание помощи в развитии участникам. И Беларусь тут однозначно ко двору приходится. Все сейчас становится на свои места. Да, действительно, идет регионализация, участие в ШОС и БРИКС является тестом, ты должен сказать, чей ты приверженец: или западным и американским доминантам, или новому образующемуся миру. Беларусь логично вписывается в эту организацию и в эту идеологию.

Фельдман: когда смотрел кадры, как принимали Лукашенко в Монголии, невольно испытывал гордость. Подробности.