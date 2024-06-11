«Хотелось рассказать о любви к родной стране». Виталий Гордей о песне «Белорусские зори»

Виталий Гордей, певец, поэт, композитор:

Музыка первая, однозначно. Потому что у меня родители музыканты. Музыка с самого раннего детства со мной, а я с ней. Бокс гораздо позже появился, я начал им заниматься лет в 15. Бокс – это возможность дисциплины, выброса негативных эмоций.

Александра Каштанова, ведущая:

В каком направлении вы исполняете песни?

Виталий Гордей:

Я не придерживаюсь. У меня есть и шансон, и рок, у меня была рок-группа, и рэп, как ни странно. Сейчас мы записали совместную песню с Витей АК, Максом АК 47, это достаточно известные хип-хоп исполнители. И, конечно, эстрадная песня про патриотизм, про любовь. Это наше все.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Расскажите про песню «Белорусские зори» и клип.

Виталий Гордей:

Песня «Белорусские зори» – это такая квинтэссенция моей любви к Беларуси. Я очень люблю Беларусь. На 50 % я живу в Беларуси, приезжаю на выступления, у меня здесь и папа с мамой. Поэтому «Белорусские зори» – мне показалось, что получилось рассказать о моей любви к моей родной стране.