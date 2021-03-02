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Всему виной бобры. В Лошице нашли причину весеннего затопления частного сектора

02 марта 2021 21:58
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Новости Беларуси. В 2021 году в Минске продолжат благоустраивать реку Лошицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всему виной бобры. В Лошице нашли причину весеннего затопления частного сектора-1

Основное внимание уделят участку под мостом, который соединяет улицу Маяковского с Игуменским трактом. Озеленителям предстоит очистить прибрежную зону, убрать водоросли и мусор.

Всему виной бобры. В Лошице нашли причину весеннего затопления частного сектора-4

Углублять или расширять русло не будут, а вот борьбу с плотинами, которые строят бобры, продолжат. Это необходимо, чтобы не допустить подтоплений частного сектора.

Всему виной бобры. В Лошице нашли причину весеннего затопления частного сектора-7

На помощь придут местные жители.

# Реки Минска # общество # Фотофакт

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