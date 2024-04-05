Геологи определили перспективные площади для бурения нефти
Поиск новых месторождений ископаемых, прирост ресурсов и усовершенствование технологий. В Беларуси наращивается минерально-сырьевая база. Вопросы интенсивного освоения ресурсов и рационального использования – на государственном контроле. Об этом не раз заявлял Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавно были найдены месторождения ископаемых, которые могут быть направлены на импортозамещение. Силикатные и стекольные пески, бентонитовая глина, сырье востребовано у белорусских предприятий. Ведется работа по внедрению ископаемых в промышленность страны. Также геологами определены перспективные площади для поиска нефти способом бурения. Они находятся в Гомельской области.
Мария Шестак, консультант главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Минприроды ведутся работы, постановка сейсморазведочных работ в Припятском прогибе. В основном это Гомельская область, выявляются нефтеперспективные структуры. Была выявлена в южной части Беларуси Жуковичская структура, был получен прирост ресурсов нефти, будут поставлены дополнительные поисковые работы, чтобы перевести их в запасы. Ресурсы получены в количестве 457 тысяч тонн.
Востребованы белорусские полезные ископаемые не только у нас. Тому пример выявленный в прошлом году базальт в Пинском районе. Вовлечение этого ископаемого в разработку позволит не только закрыть внутреннюю потребность, но и отправлять сырье на экспорт. Главное преимущество базальта – его водонепроницаемость и термоустойчивость. Его можно использовать для выпуска напольных покрытий, облицовочных плит и других стройматериалов.