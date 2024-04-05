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Геологи определили перспективные площади для бурения нефти

05 апреля 2024 11:37
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Поиск новых месторождений ископаемых, прирост ресурсов и усовершенствование технологий. В Беларуси наращивается минерально-сырьевая база. Вопросы интенсивного освоения ресурсов и рационального использования – на государственном контроле. Об этом не раз заявлял Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геологи определили перспективные площади для бурения нефти-1

Недавно были найдены месторождения ископаемых, которые могут быть направлены на импортозамещение. Силикатные и стекольные пески, бентонитовая глина, сырье востребовано у белорусских предприятий. Ведется работа по внедрению ископаемых в промышленность страны. Также геологами определены перспективные площади для поиска нефти способом бурения. Они находятся в Гомельской области.

Геологи определили перспективные площади для бурения нефти-4

Мария Шестак, консультант главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Минприроды ведутся работы, постановка сейсморазведочных работ в Припятском прогибе. В основном это Гомельская область, выявляются нефтеперспективные структуры. Была выявлена в южной части Беларуси Жуковичская структура, был получен прирост ресурсов нефти, будут поставлены дополнительные поисковые работы, чтобы перевести их в запасы. Ресурсы получены в количестве 457 тысяч тонн.

Геологи определили перспективные площади для бурения нефти-7

Востребованы белорусские полезные ископаемые не только у нас. Тому пример выявленный в прошлом году базальт в Пинском районе. Вовлечение этого ископаемого в разработку позволит не только закрыть внутреннюю потребность, но и отправлять сырье на экспорт. Главное преимущество базальта – его водонепроницаемость и термоустойчивость. Его можно использовать для выпуска напольных покрытий, облицовочных плит и других стройматериалов.

# Нефть в Беларуси # общество

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