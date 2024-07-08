Генпрокуратура: «В жаркий период дети тонут практически ежедневно»

В дни школьных каникул у детей больше не только свободного времени, но, к сожалению, и больше шансов попасть в неприятности. А потому немаловажно, чтобы они проводили досуг безопасно и правопослушно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году уже утонули 14 подростков. Все они оказались без присмотра взрослых в местах, совсем не подходящих для купания. Более того, в каждом случае родители не знали, что дети отправились на водоем.

Виктория Финевич, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

В жаркий период дети тонут практически ежедневно. Только за прошлые выходные в республике не стало трех детей. Один из них – годовалый мальчик, оставленный буквально на мгновение без внимания матери. Он утонул в бассейне во дворе дома. Июль также начался с печальных новостей. 4-летняя девочка, которая самостоятельно ушла с дворовой территории, утонула в искусственном водоеме в Каменецком районе. Во избежание подобных трагедий Генеральная прокуратура призывает всех взрослых не оставлять без присмотра детей. Даже кратковременное ослабление внимания может стоить ребенку жизни. Просьба ко всем родителям регулярно напоминать детям о важности соблюдения правил безопасного поведения на воде, купаться только в установленных местах и подавать им только положительный пример.