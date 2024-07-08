В ботаническом саду отпраздновали Купалье

Возрождение славянских традиций. В одном из самых живописных мест столицы, ботаническом саду, отпраздновали Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастер-классы по плетению венков, знакомство с тонкостями старинных обрядов – сохранить на память эмоции можно было в фотозонах, оформленных в этническом стиле. Не обошлось и без фудкорта.

Ароматные блюда готовили прямо на природе, а прохладительные напитки оказались особенно кстати в июльскую жару. Артисты подготовили театрализованные, музыкальные и хореографические выступления.

Я узнал про это мероприятие через интернет, хотел провести летний вечерочек, особенно такой праздник, Купалье – день летнего солнцестояния.

Очень хорошо, весело, очень много красивых фотозон, мы уже такие счастливые, везде нафотографировались. Очень приятно здесь сегодня погулять, людей много. Благодарны за этот праздник, что есть такая возможность отдохнуть в городе.

Впечатления самые-самые наилучшие, очень весело, здорово, прекрасная организация, потрясающие фотозоны.

Анна Козел, ведущий специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Центральный ботанический сад проводит праздник Купалье ежегодно, и это уже стало традиционным брендовым мероприятием. И каждый год мы проводим по два вечера.