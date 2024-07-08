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В ботаническом саду отпраздновали Купалье

08 июля 2024 06:26
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Возрождение славянских традиций. В одном из самых живописных мест столицы, ботаническом саду, отпраздновали Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ботаническом саду отпраздновали Купалье-1

Мастер-классы по плетению венков, знакомство с тонкостями старинных обрядов – сохранить на память эмоции можно было в фотозонах, оформленных в этническом стиле. Не обошлось и без фудкорта.

В ботаническом саду отпраздновали Купалье-4

Ароматные блюда готовили прямо на природе, а прохладительные напитки оказались особенно кстати в июльскую жару. Артисты подготовили театрализованные, музыкальные и хореографические выступления.

В ботаническом саду отпраздновали Купалье-7

Я узнал про это мероприятие через интернет, хотел провести летний вечерочек, особенно такой праздник, Купалье – день летнего солнцестояния.

В ботаническом саду отпраздновали Купалье-10

Очень хорошо, весело, очень много красивых фотозон, мы уже такие счастливые, везде нафотографировались. Очень приятно здесь сегодня погулять, людей много. Благодарны за этот праздник, что есть такая возможность отдохнуть в городе.

В ботаническом саду отпраздновали Купалье-13

Впечатления самые-самые наилучшие, очень весело, здорово, прекрасная организация, потрясающие фотозоны.

В ботаническом саду отпраздновали Купалье-16

Анна Козел, ведущий специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Центральный ботанический сад проводит праздник Купалье ежегодно, и это уже стало традиционным брендовым мероприятием. И каждый год мы проводим по два вечера.

В ботаническом саду отпраздновали Купалье-19

В ботаническом саду готовят тематические праздники ко всем ярким датам календаря. Неизменно они собирают большое количество посетителей.

# Купалье # общество

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