Имена обладателей звания «Человек года» стали известны в Гомеле

История суверенной Беларуси пишется подвигами и трудом наших людей. Именно они – это главный капитал и бесценное богатство страны. В Гомеле стали известны имена обладателей звания «Человек года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В почетном списке 24 фамилии выдающихся жителей региона. Лауреатов конкурса определяли в семи номинациях. Медики, труженики села, военнослужащие, промышленники и педагоги – все они каждый день стремятся быть достойными поколения победителей и тех, кто восстанавливал страну после опустошительной войны.

Павел Денисенко, учитель истории Гомельского кадетского училища:

Горжусь тем, что вместе со своими детьми мы подняли 219 бойцов Красной армии, участвовали в раскопках в Ченковском лесу, принимали участие в подъеме 975 мирных жителей и по документам уже около 1,5 тысячи человек установили. Последний факт – 21 июня удалось в Буда-Кошелевском районе увековечить память летчика, который 80 с лишним лет считался без вести пропавшим.

Владимир Дворник, генеральный директор предприятия «Мозырьсоль»:

Из года в год предприятие поднимается, становится лучше и лучше, набирает обороты. Люди, которые работают на нем, идут с настроением на работу, и в результате имеем результат.