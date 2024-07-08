Военные Беларуси и Китая проведут совместные антитеррористические учения

Обменяться опытом, провести слаживание подразделений: совместные антитеррористические учения военных Беларуси и Китая начинаются сегодня, 8 июля. Представителей народно-освободительной армии КНР встретили в нашей стране накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема проведения двумя странами маневров с участием подразделений сил специального назначения обсуждалась в октябре прошлого года во время официального визита министра обороны в Китай. Тогда же принято решение о выработке «дорожной карты» по развитию военного и военно-технического взаимодействия. Нынешняя тренировка продолжится по 19 июля. Она закладывает фундамент совместной подготовки войск.