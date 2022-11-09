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Выпекают хлеб сами. Реабилитационно-трудовая мастерская для инвалидов открылась в Городке

09 ноября 2022 06:53
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Новости Беларуси. Реабилитационно-трудовая мастерская по выпечке хлеба открылась в Городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мини-пекарня заработала на базе дневного пребывания для инвалидов Территориального центра соцобслуживания населения.  

Выпекают хлеб сами. Реабилитационно-трудовая мастерская для инвалидов открылась в Городке-1

Мастерская позволит освоить навыки выпекания ароматного хлеба. Это еще и возможность социализации и адаптации людей с инвалидностью, плюс ко всему развитие предпринимательской деятельности. Закуплено специальное оборудование. Вместе с опытным руководителем ученики уже разработали несколько видов рецептов мучных изделий.  

Выпекают хлеб сами. Реабилитационно-трудовая мастерская для инвалидов открылась в Городке-4

Татьяна Смирнова, руководитель реабилитационно-трудовой мастерской отделения дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения Городокского района:  
Они просто с удовольствием идут сюда. Они сами хотят. Понимаете, иногда надо заставлять, а здесь нет. Кто-то подает муку, взвешивают, потом в тестомесе они вымешивают. Вот Вика у меня любительница печь. Я думаю, она и дома будет печь тогда.  

Выпекают хлеб сами. Реабилитационно-трудовая мастерская для инвалидов открылась в Городке-7

Сегодня отделение дневного пребывания посещают более 70 жителей Городка и района. Это инвалиды I и II групп. Здесь есть более 20 кружков и пять реабилитационно-трудовых мастерских.  

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Татьяна Смирнова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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