Выпекают хлеб сами. Реабилитационно-трудовая мастерская для инвалидов открылась в Городке

Новости Беларуси. Реабилитационно-трудовая мастерская по выпечке хлеба открылась в Городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мини-пекарня заработала на базе дневного пребывания для инвалидов Территориального центра соцобслуживания населения.

Мастерская позволит освоить навыки выпекания ароматного хлеба. Это еще и возможность социализации и адаптации людей с инвалидностью, плюс ко всему развитие предпринимательской деятельности. Закуплено специальное оборудование. Вместе с опытным руководителем ученики уже разработали несколько видов рецептов мучных изделий.

Татьяна Смирнова, руководитель реабилитационно-трудовой мастерской отделения дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения Городокского района:

Они просто с удовольствием идут сюда. Они сами хотят. Понимаете, иногда надо заставлять, а здесь нет. Кто-то подает муку, взвешивают, потом в тестомесе они вымешивают. Вот Вика у меня любительница печь. Я думаю, она и дома будет печь тогда.