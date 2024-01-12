Владимир Кухарев встретился с ветеранами труда в рамках марафона «От всей души»

Благотворительный марафон «От всей души» продолжает окутывать вниманием и заботой старшее поколение. К доброй инициативе подключаются общественные объединения, молодежь, а также руководство города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в канун старого Нового года председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с ветеранами труда, которые внесли значительный вклад в развитие столицы и государства. За круглым столом городской ратуши собрались порядка 30 человек – это ветераны Великой Отечественной войны, заслуженные артисты, тренеры, преподаватели и врачи. Те, кто несмотря на свой почтенный возраст, продолжает вести активный образ жизни и прославлять нашу столицу.

Михаил Дворяков, заведующий кафедрой велосипедного, конькобежного и конного спорта, заслуженный тренер БССР:

50 лет в этом году я работаю в БГУФК. Из них 30 лет заведую кафедрой велосипедного, конькобежного и конного спорта. Главное, что администрация и руководство помнят, не забывают нас. Нам, естественно, приятно в этом плане побыть, пообщаться в этом плане с коллегами.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы постарались встретиться с людьми, которые действительно требуют внимания к себе, и очень значимо, что эти люди долгие годы трудились на благо нашей страны, которые освобождали нашу страну. И, конечно, то, что они передают этот опыт, делятся с молодым поколением своими знаниями – это очень важно.