Генпрокуратура установила новые факты геноцида белорусов в Столбцовском районе

Задача на все времена – говорить правду о страшных событиях 80-летней давности и героическом подвиге поколения освободителей. 1418 дней и ночей наши воины освобождали родную землю, а затем и страны Европы от смертоносного вируса нацизма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но уникальность Великой отечественной еще и в невероятно мощном и массовом народном сопротивлении на оккупированных территориях.

Огромные масштабы этого движения по-настоящему проявились именно на нашей земле. Ведь неслучайно за Беларусью закрепилось название «Республика-партизанка». Василий Корж, Батька Минай, Иосиф Бельский – в огромной «народной армии», которая противостояла врагу, немало легендарных белорусских имен. Всего же в годы войны на нашей земле сражались 374 тысячи партизан – вдумайтесь, это больше населения современных Витебска, Гродно или Бреста. На территории Беларуси действовали 213 партизанских бригад и 258 отдельных отрядов. Народные мстители уничтожили и ранили более полумиллиона гитлеровцев, подорвали и пустили под откос более 11 тысяч эшелонов, подорвали и уничтожили около 19 тысяч машин, 8 сотен железнодорожных мостов, сбили в воздухе и сожгли на аэродромах около 300 самолетов, вывели из строя более 1300 танков и бронемашин.

Показательно, что в рядах партизан и подпольщиков активно сражались с оккупантами 70 тысяч женщин. При этом девять из них стали Героями Советского Союза. Всего за героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, более 140 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями.