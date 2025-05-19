Генпрокуратура установила новые факты геноцида белорусов в Столбцовском районе
Задача на все времена – говорить правду о страшных событиях 80-летней давности и героическом подвиге поколения освободителей. 1418 дней и ночей наши воины освобождали родную землю, а затем и страны Европы от смертоносного вируса нацизма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но уникальность Великой отечественной еще и в невероятно мощном и массовом народном сопротивлении на оккупированных территориях.
Огромные масштабы этого движения по-настоящему проявились именно на нашей земле. Ведь неслучайно за Беларусью закрепилось название «Республика-партизанка». Василий Корж, Батька Минай, Иосиф Бельский – в огромной «народной армии», которая противостояла врагу, немало легендарных белорусских имен. Всего же в годы войны на нашей земле сражались 374 тысячи партизан – вдумайтесь, это больше населения современных Витебска, Гродно или Бреста. На территории Беларуси действовали 213 партизанских бригад и 258 отдельных отрядов. Народные мстители уничтожили и ранили более полумиллиона гитлеровцев, подорвали и пустили под откос более 11 тысяч эшелонов, подорвали и уничтожили около 19 тысяч машин, 8 сотен железнодорожных мостов, сбили в воздухе и сожгли на аэродромах около 300 самолетов, вывели из строя более 1300 танков и бронемашин.
Показательно, что в рядах партизан и подпольщиков активно сражались с оккупантами 70 тысяч женщин. При этом девять из них стали Героями Советского Союза. Всего за героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, более 140 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями.
И мы не устанем говорить на весь мир правду о тех страшных событиях. Правду, которая в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа дополняется новыми жуткими фактами. 12 868 населенных пунктов полностью или частично фашисты уничтожили на белорусской земле. 290 деревень стали сестрами Хатыни, ранее в этот скорбный список входило 186 мест.
Выступая на международном патриотическом форуме Союзного государства, Президент нашей страны привел ужасающие факты, выявленные в результате расследования. Новые страницы в страшной истории геноцида открывают едва ли не каждый день. «Наши ученые, военные поднимают из земли останки малышей, прижатых к груди матери.» Причем способы казни ужасают. Людей заставляли самостоятельно укладываться на трупы, чтобы поместить в яму как можно больше тел, рассказал Александр Лукашенко в Волгограде. Новые страницы в страшной истории геноцида открываются едва ли не каждый день.
О ранее неизвестных фактах – репортаж Алины Мычко.
13 июня 1944-го. Эта дата навсегда останется одной из самых скорбных в истории столбцовской земли. Тогда за закрытыми дверями этой мельницы в деревне Жуков Борок были зверски убиты шесть человек. Без всякой вины. Так немцы вымещали свою неуемную злобу, ведь с началом операции «Багратион» стало понятно, что победа останется за советскими войсками. И фашисты начали отступать, параллельно уничтожая все на своем пути.
Жертвой их ненависти пал и Филипп Михайлович Янушевич. Сегодня память о своем дедушке бережно хранят его внучки.
Ирина Нестер, свидетельница по уголовному делу о геноциде белорусского народа:
Бабушка не могла дождаться долго своего мужа, нашего деда. И вот она узнает, что произошла сильная трагедия, немцы сожгли людей в самой мельнице. Муж ее поехал молоть зерно, чтобы продержать семью. Бабушка тогда была беременная.
Семья Филиппа Михайловича ждала появления на свет второго ребенка, но в один момент лишилась кормильца. На месте мельницы его жена обнаружила лишь догорающие угли и останки погибших.
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