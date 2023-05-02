Генпрокуратура проверит детские оздоровительные лагеря в Беларуси

Меньше месяца остается до завершения учебного года и старта сезона в детских оздоровительных лагерях. Готовы ли в учреждениях принимать юных белорусов – проверят сотрудники Генеральной прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На контроле укомплектованность кадрами, условия проживания ребят, организация воспитательного и образовательного процессов, проведение мероприятий. Проверки пройдут в лагерях по всей стране. Уделят внимание также оборудованию в парках развлечений и на игровых площадках. Главная задача – оценить, насколько хорошо соблюдаются требования нормативных правовых актов об обеспечении безопасности аттракционов.