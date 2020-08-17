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В Вооружённых Силах Беларуси начались плановые учения

17 августа 2020 08:57
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Новости Беларуси. 17 августа в Вооруженных Cилах Беларуси начинают проводить плановые мероприятия боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах Беларуси начались плановые учения-1

Так, уже с понедельника артиллерийские и ракетные войска начнут учения вблизи границы. В течение ближайших четырех дней на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд учебных тактических маневров с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны «Гожский» и «Неман».

Три зенитных ракетных полка уже выдвинулись в эти районы и начали дежурство по противовоздушной обороне госграницы.

В Вооружённых Силах Беларуси начались плановые учения-4

Кроме того, готовится батальонное тактическое учение с боевой стрельбой на полигонах «Гожский» и «Обуз-Лесновский».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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