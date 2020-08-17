В Вооружённых Силах Беларуси начались плановые учения

Новости Беларуси. 17 августа в Вооруженных Cилах Беларуси начинают проводить плановые мероприятия боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уже с понедельника артиллерийские и ракетные войска начнут учения вблизи границы. В течение ближайших четырех дней на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд учебных тактических маневров с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны «Гожский» и «Неман».

Три зенитных ракетных полка уже выдвинулись в эти районы и начали дежурство по противовоздушной обороне госграницы.