Логойская гимназия получила статус «Школы мира»

Гимназия Логойска признана «Школой мира» и стала первым учреждением образования в районе с таким статусом, рассказали в программе «Минщина» на СТВ

Чтобы получить данное звание, была проделана большая работа. Например, гимназисты принимали участие в различных благотворительных и патриотических акциях, занимались волонтерской деятельностью. Ребята – авторы проектов к 80-летию освобождения Беларуси, участники «Вахты памяти». А еще они создали музей боевой славы, наполнили его экспонатами. Продумали даже экскурсионную программу и сейчас с радостью встречают гостей. Ведут шефство и за братскими могилами.

Марта Миранович, ученица гимназии: Ходим на братскую могилу, мы чтим память наших предков, убираемся там и в общем активно участвуем в жизни школы.

Алла Вишневская, учитель гимназии: Наша деятельность направлена на сохранение памяти, памяти о самых страшных событиях – это события войны. Общаемся с людьми, ветеранами, посещаем на дому их.

Константин Иванов, заместитель директора по воспитательной работе гимназии:

Кроме исторической памяти, наши учащиеся активно помогают детям с нарушениями различными, детям-инвалидам, детям-сиротам, из опекунских семей. У нас проводятся различные акции по сбору канцелярских принадлежностей. Также принимается активное участие в конкурсе «Ученик года». В прошлом году у нас трое учащихся вышли в область.

В Минской области статусом «Школа мира» обладают более 20 учебных заведений. Почетное звание присваивается учреждениям за активную деятельность, хороший результат в воспитательной работе и успехи в учебе.