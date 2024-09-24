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Логойская гимназия получила статус «Школы мира»

24 сентября 2024 13:58
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Гимназия Логойска признана «Школой мира» и стала первым учреждением образования в районе с таким статусом, рассказали в программе «Минщина» на СТВ

Логойская гимназия получила статус «Школы мира»-2

Чтобы получить данное звание, была проделана большая работа. Например, гимназисты принимали участие в различных благотворительных и патриотических акциях, занимались волонтерской деятельностью. Ребята – авторы проектов к 80-летию освобождения Беларуси, участники «Вахты памяти». А еще они создали музей боевой славы, наполнили его экспонатами. Продумали даже экскурсионную программу и сейчас с радостью встречают гостей. Ведут шефство и за братскими могилами.

Логойская гимназия получила статус «Школы мира»-4

Марта Миранович, ученица гимназии:
Ходим на братскую могилу, мы чтим память наших предков, убираемся там и в общем активно участвуем в жизни школы. 

Логойская гимназия получила статус «Школы мира»-6

Алла Вишневская, учитель гимназии:
Наша деятельность направлена на сохранение памяти, памяти о самых страшных событиях – это события войны. Общаемся с людьми, ветеранами, посещаем на дому их. 

Логойская гимназия получила статус «Школы мира»-8

Константин Иванов, заместитель директора по воспитательной работе гимназии:
Кроме исторической памяти, наши учащиеся активно помогают детям с нарушениями различными, детям-инвалидам, детям-сиротам, из опекунских семей. У нас проводятся различные акции по сбору канцелярских принадлежностей. Также принимается активное участие в конкурсе «Ученик года». В прошлом году у нас трое учащихся вышли в область.

В Минской области статусом «Школа мира» обладают более 20 учебных заведений. Почетное звание присваивается учреждениям за активную деятельность, хороший результат в воспитательной работе и успехи в учебе.

# Государственная политика в области образования # Школы Беларуси

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